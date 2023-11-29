الزرقاء: عرض الفيلم الفلسطيني حتى إشعار آخر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 29 تشرين الثاني (بترا)-عمر ضمرة-عرض على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مساء اليوم الأربعاء، الفيلم الفلسطيني "حتى إشعار آخر" للمخرج رشيد مشهراوي.
ويأتي عرض الفيلم، ضمن فعاليات أيام الفيلم الفلسطيني، بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام/مركز أفلام الزرقاء بالتعاون مع مديرية ثقافة المحافظة.
ويسرد الفيلم، الذي حضرته مسؤولة الهيئة الملكية للأفلام في الزرقاء بيان طعيمة وعدد من المهتمين، تفاصيل يوم في حياة عائلة فلسطينية في مخيم للاجئين أثناء فرض نظام حظر التجول من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 1993، حيث تتحول المنازل إلى معتقلات صغيرة، ينمو بين جدرانها نسيج من العلاقات داخل الأسرة الواحدة، ويسود التكافل والتعاون الاجتماعي داخل الحي.
ويسلط الفيلم، على مدى 75 دقيقة، الضوء على عائلة أبو راجي في إطار واقع تتعاظم فيه قيم الصمود والمقاومة ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث حاز الفيلم على أكثر من عشر جوائز عالمية، من بينها :جائزة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي، والهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ ع ط
29/11/2023 19:31:45
MENAFN29112023000117011021ID1107511141
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