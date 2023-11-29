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الزرقاء: عرض الفيلم الفلسطيني حتى إشعار آخر

11/29/2023 2:34:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 29 تشرين الثاني (بترا)-عمر ضمرة-عرض على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مساء اليوم الأربعاء، الفيلم الفلسطيني "حتى إشعار آخر" للمخرج رشيد مشهراوي.
ويأتي عرض الفيلم، ضمن فعاليات أيام الفيلم الفلسطيني، بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام/مركز أفلام الزرقاء بالتعاون مع مديرية ثقافة المحافظة.
ويسرد الفيلم، الذي حضرته مسؤولة الهيئة الملكية للأفلام في الزرقاء بيان طعيمة وعدد من المهتمين، تفاصيل يوم في حياة عائلة فلسطينية في مخيم للاجئين أثناء فرض نظام حظر التجول من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 1993، حيث تتحول المنازل إلى معتقلات صغيرة، ينمو بين جدرانها نسيج من العلاقات داخل الأسرة الواحدة، ويسود التكافل والتعاون الاجتماعي داخل الحي.
ويسلط الفيلم، على مدى 75 دقيقة، الضوء على عائلة أبو راجي في إطار واقع تتعاظم فيه قيم الصمود والمقاومة ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث حاز الفيلم على أكثر من عشر جوائز عالمية، من بينها :جائزة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي، والهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ ع ط
29/11/2023 19:31:45

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