بطولة غرب آسيا للواعدات تنطلق في عمان غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق مساء يوم غدٍ الخميس، منافسات الجولة الأولى من بطولة غرب آسيا الثانية للواعدات، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

ويشهد انطلاق البطولة مواجهة المنتخب الوطني (ب) مع لبنان عند 12 ظهرا، على أن يواجه سوريا بعد يومين بنفس التوقيت، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بلقاء المنتخب الوطني (أ) الإثنين 2 كانون الأول المقبل.

فيما يفتتح المنتخب الوطني (أ)، مشواره في البطولة بمواجهة سوريا عند الثالثة عصر الخميس، على أن يلتقي لبنان بعد يومين بذات التوقيت.

وأنهى المنتخبين (أ) و (ب) اليوم الأربعاء تحضيراتهما الفنية والبدنية على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور كافة لاعبات الفريقين.

بدوره، أكد مدرب المنتخب الوطني النسوي تحت سن 14، علاء مطالقة، والذي سيقود فريق (أ) خلال البطولة، أن مشاركة المنتخب بفريقين تمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبات لخوض اللقاءات الرسمية، لتعزيز مخزون الخبرة لهن في وقت مبكر، ورفد المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

في المقابل، عبرت مساعدته المكلفة بقيادة فريق (ب)، هبة فخر الدين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة والذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، عن جاهزية الفريق لخوض البطولة، مشيرة إلى أن الفريق قد بلغ المستوى المطلوب، بعد أن صعد من تحضيراته خلال الفترة الماضية، سعياً لتحقيق الهدف المأمول بالمحافظة على اللقب.

وسبق المؤتمر الصحفي، الاجتماع التنسيقي والذي شهد استعراض التعليمات الخاصة بالبطولة، إلى جانب اعتماد اللباس الرسمي للمنتخبات المشاركة.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ ع ط

29/11/2023 19:27:50

