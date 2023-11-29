بطولة غرب آسيا للواعدات تنطلق في عمان غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق مساء يوم غدٍ الخميس، منافسات الجولة الأولى من بطولة غرب آسيا الثانية للواعدات، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
ويشهد انطلاق البطولة مواجهة المنتخب الوطني (ب) مع لبنان عند 12 ظهرا، على أن يواجه سوريا بعد يومين بنفس التوقيت، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بلقاء المنتخب الوطني (أ) الإثنين 2 كانون الأول المقبل.
فيما يفتتح المنتخب الوطني (أ)، مشواره في البطولة بمواجهة سوريا عند الثالثة عصر الخميس، على أن يلتقي لبنان بعد يومين بذات التوقيت.
وأنهى المنتخبين (أ) و (ب) اليوم الأربعاء تحضيراتهما الفنية والبدنية على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور كافة لاعبات الفريقين.
بدوره، أكد مدرب المنتخب الوطني النسوي تحت سن 14، علاء مطالقة، والذي سيقود فريق (أ) خلال البطولة، أن مشاركة المنتخب بفريقين تمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبات لخوض اللقاءات الرسمية، لتعزيز مخزون الخبرة لهن في وقت مبكر، ورفد المنتخبات الوطنية مستقبلاً.
في المقابل، عبرت مساعدته المكلفة بقيادة فريق (ب)، هبة فخر الدين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة والذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، عن جاهزية الفريق لخوض البطولة، مشيرة إلى أن الفريق قد بلغ المستوى المطلوب، بعد أن صعد من تحضيراته خلال الفترة الماضية، سعياً لتحقيق الهدف المأمول بالمحافظة على اللقب.
وسبق المؤتمر الصحفي، الاجتماع التنسيقي والذي شهد استعراض التعليمات الخاصة بالبطولة، إلى جانب اعتماد اللباس الرسمي للمنتخبات المشاركة.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
29/11/2023 19:27:50
MENAFN29112023000117011021ID1107511140
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