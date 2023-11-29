-->

Thursday, 30 November 2023 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأزهر يدعو لتكثيف الجهود لإنهاء العدوان على غزة

11/29/2023 2:34:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 29 تشرين الثاني (بترا)- دعا الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، إلى تكثيف الجهود لإنهاء العدوان على قطاع غزة وفك الحصار عنه.
وشدِّد، في بيان، على أنه قد حان الوقت لكل أصحاب الضمائر الحيَّة وأحرار العالم أن يتحدوا لإنهاء أسوأ وأطول احتلال عرفه التاريخ الحديث،مجددا عهده بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، في دفاعه عن "قضيته وقضيتنا وقضية أحرار العالم".
وطالب بتسخير الجهود لرفع المعاناة عن الفلسطينيين، وزيادة جهود الإغاثة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني ودعم صموده المشروع.
ودعا الأزهر إلى تسليط الضوء على وحشية الاحتلال، الذي اعتاد على اغتصاب الأرض، وتمرس على البطش بأصحابها الأبرياء، ضاربًا بالقوانين والأنظمة والمواثيق الدولية عُرضَ الحائط.
ووجه الأزهر التحية للشعوب الحرة ومن خرجوا للتعبير عن رفضهم القاطع لممارسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين.
--(بترا)
ن ت/ ن ح/ ع ط
29/11/2023 19:21:30

MENAFN29112023000117011021ID1107511139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث