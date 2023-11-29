كتائب القسام تعلن مقتل 3 محتجزين في قصف إسرائيلي سابق

غزة 29 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء قصف إسرائيليّ سابق على قطاع غزة. وقالت في بيان اليوم الأربعاء إن المحتجزين هم: شيري سلفرمان بيباس، وكفير بيباس، وأرئيل بيباس. --(بترا) ا ش/ ن ح/ ع ط 29/11/2023 19:15:59

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