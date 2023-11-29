كتائب القسام تعلن مقتل 3 محتجزين في قصف إسرائيلي سابق

كتائب القسام تعلن مقتل 3 محتجزين في قصف إسرائيلي سابق
التاريخ
11/29/2023 2:34:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء قصف إسرائيليّ سابق على قطاع غزة.
وقالت في بيان اليوم الأربعاء إن المحتجزين هم: شيري سلفرمان بيباس، وكفير بيباس، وأرئيل بيباس.
--(بترا)
ا ش/ ن ح/ ع ط
29/11/2023 19:15:59
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