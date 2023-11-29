كتائب القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين

كتائب القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين
التاريخ
11/29/2023 2:33:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأربعاء، أنها أطلقت سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية.
--(بترا)
رصد/ف ق/ن ح
29/11/2023 18:28:00
MENAFN29112023000117011021ID1107511135
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