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كتائب القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين

11/29/2023 2:33:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأربعاء، أنها أطلقت سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية.
--(بترا)
رصد/ف ق/ن ح
29/11/2023 18:28:00

MENAFN29112023000117011021ID1107511135

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