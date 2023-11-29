الزراعة توقع اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة، اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة، مع شركة خصاب للتوريدات الزراعية، في محافظة المفرق.

وأكد الحنيفات، أن المصنع سيعمل على إيجاد 30 فرصة عمل مباشرة والمئات من فرص العمل غير المباشرة، وسيتم إنشاؤه لاستيعاب فائض إنتاج محافظة المفرق من الخضار والبقوليات والحبوب وبواقي منتجات اللحوم والدواجن والأسماك، لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة.

وأضاف أنه سيسهم المصنع كذلك في إيجاد قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً وتقليل الاستيراد، حيث يستورد الأردن سنويا كميات كبيرة من أطعمة الحيوانات الأليفة، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل المشروع من قبل وزارة الزراعة لمدة 5 سنوات.

--(بترا)

رح/ف م/رق

29/11/2023 18:17:23