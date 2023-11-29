العقبة الخاصة تعد خطة للتعامل مع الموسم المطري

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 29 تشرين الثاني (بترا) أمين المعايطة- أنهت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، استعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ للموسم الشتوي، كإجراء احترازي للتعامل مع الموسم المطري الحالي.

وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الموسم الشتوي، ومعالجة النقاط الساخنة التي تتأثر بالهطول المطري في بعض المناطق الحيوية وضرورة معالجتها بالسرعة اللازمة، وتفقد السدود ومجاري الأودية والأحواض التجميعية، لتلافي أي خطر تتعرض له المدينة من التدفقات عالية المنسوب.

وأشار إلى ضرورة التعاون مع الجهات ذات الاختصاص، والعمل بروح الفريق للتعامل مع حالة الموسم الشتوي وحالات الطوارئ والاستعانة بمنظومة الإنذار المبكر لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة مسبقا.

واستمع الفايز إلى استعدادات فريق الطوارئ، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء التنفيذيين في المدينة، حول آلية تنفيذ خطة الطوارئ، والتعامل مع النقاط الساخنة والحالات الطارئة حال حدوثها أولا بأول.

--(بترا)

ا م/ ن ح/رق

29/11/2023 18:15:18