بدء جلسة إحاطة في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 تشرين الثاني (بترا) بدأ مجلس الأمن اليوم الأربعاء، في عقد جلسة إحاطة على المستوى الوزاري حول "الحالة في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية" بمشاركة العديد من وزراء خارجية الدول والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فينيسلاند.

ويرأس الجلسة وزير خارجية الصين وانغ يي، بمشاركة وزراء خارجية: البرازيل، والأمارات، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ونائب وزير خارجية غانا والممثل الياباني الخاص بعملية السلام بالشرق الأوسط، كما شارك أعضاء المجلس على مستوى السفراء.

والدول التي تشارك على مستوى وزراء الخارجية من خارج مجلس الأمن هي: الأردني أيمن الصفدي، والتركي حقان فيدان، والماليزي زمبري عبدالقادر، والفلسطيني رياض المالكي، والأندونيسي ريتنو مارسودي، والقطري الشيخ محمد آل ثاني، والمصري سامح شكري، والسعودي فيصل بن فرحان، والسلوفانية تانيا فاجون، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو غيط.

--(بترا)

رق/

29/11/2023 18:07:53