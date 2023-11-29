بدء جلسة إحاطة في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 29 تشرين الثاني (بترا) بدأ مجلس الأمن اليوم الأربعاء، في عقد جلسة إحاطة على المستوى الوزاري حول "الحالة في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية" بمشاركة العديد من وزراء خارجية الدول والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فينيسلاند.
ويرأس الجلسة وزير خارجية الصين وانغ يي، بمشاركة وزراء خارجية: البرازيل، والأمارات، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ونائب وزير خارجية غانا والممثل الياباني الخاص بعملية السلام بالشرق الأوسط، كما شارك أعضاء المجلس على مستوى السفراء.
والدول التي تشارك على مستوى وزراء الخارجية من خارج مجلس الأمن هي: الأردني أيمن الصفدي، والتركي حقان فيدان، والماليزي زمبري عبدالقادر، والفلسطيني رياض المالكي، والأندونيسي ريتنو مارسودي، والقطري الشيخ محمد آل ثاني، والمصري سامح شكري، والسعودي فيصل بن فرحان، والسلوفانية تانيا فاجون، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو غيط.
--(بترا)
رق/
29/11/2023 18:07:53
MENAFN29112023000117011021ID1107511132
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