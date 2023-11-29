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الملكة رانيا العبدالله تزور المرضى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان

11/29/2023 2:33:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- زارت جلالة الملكة رانيا العبد الله، اليوم الأربعاء، المرضى الذين جرى إخلاؤهم من غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم أوّل دفعة من واحد وأربعين مريض سرطان سيستقبلهم المركز الذي يواصل بذل الجهود لإحضار أعداد أكبر ممن يكافحون السرطان في غزة بعد توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة عن العمل.
واطمأنّت جلالة الملكة رانيا، بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ومدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، على صحة المرضى الأطفال من غزّة واستفسرت عن وضع وسلامة أهلهم، واستمعت من الكادر الطبي عن حالتهم الصحية والنفسية، وعما يقدم لهم من عناية وعلاج.
من جانبها، شكرت سمو الأميرة غيداء طلال، جلالة الملكة على جهودها الإنسانية، وتوجيهاتها من أجل نقل مرضى السرطان من غزة في ظل الظروف المأساوية التي يعانون منها.
--(بترا)
ن ح/رق
29/11/2023 18:10:03

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