الملكة رانيا العبدالله تزور المرضى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- زارت جلالة الملكة رانيا العبد الله، اليوم الأربعاء، المرضى الذين جرى إخلاؤهم من غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم أوّل دفعة من واحد وأربعين مريض سرطان سيستقبلهم المركز الذي يواصل بذل الجهود لإحضار أعداد أكبر ممن يكافحون السرطان في غزة بعد توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة عن العمل.
واطمأنّت جلالة الملكة رانيا، بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ومدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، على صحة المرضى الأطفال من غزّة واستفسرت عن وضع وسلامة أهلهم، واستمعت من الكادر الطبي عن حالتهم الصحية والنفسية، وعما يقدم لهم من عناية وعلاج.
من جانبها، شكرت سمو الأميرة غيداء طلال، جلالة الملكة على جهودها الإنسانية، وتوجيهاتها من أجل نقل مرضى السرطان من غزة في ظل الظروف المأساوية التي يعانون منها.
--(بترا)
ن ح/رق
29/11/2023 18:10:03
MENAFN29112023000117011021ID1107511131
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