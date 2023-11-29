البلبيسي يدعو لتضافر الجهود الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)-وفاء زيناتيه- أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، أن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، يتطلب تضافر الجهود والتعاون؛ لضمان عدم إساءة استخدامها دون وصفة طبية.

ودعا البلبيسي، إلى تعزيز الوعي وتشجيع الممارسات الطبية السليمة والمستدامة، خاصة تدابير ضبط ومنع العدوى، للحفاظ على الصحة العامة، مشيرا إلى أن الأردن أطلق أخيرا، التحديث الثاني لخطة عمله بشأن مقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2023-2025.

جاء ذلك خلال ندوة علمية نظّمها المركز بعنوان "نهج الصحة الواحدة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات: دمج استراتيجيات صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، بمشاركة المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، ونائب مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الدكتور أحمد الخوالدة، ونقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي.

وأوضح أن المركز أجرى خطة تقييم لمدى التقدّم في الأنشطة الوطنية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات، لبيان مدى الإنجاز والتحقيق في بنود الخطة ومشاركة مختلف الجهات في التنفيذ، إذ بينت النتائج تقدما ملحوظا في مجال صحة الإنسان، وتفاوتا في إنجازات القطاعات الأخرى المعنية بالخطة.

وأضاف أن البيانات أظهرت أيضا زيادة في استهلاك بعض المضادات الحيوية خاصة المعروفة بارتباطها بزيادة المقاومة، فجاءت الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الإشراف على وصف وصرف مضادات الميكروبات لضمان سلامة المرضى، والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.

وأكّد البلبيسي أهمية الإعلام ودوره في تغيير المفاهيم والسلوكيات والممارسات الخاطئة التي تضرب جذورها في أنماط المجتمع وعاداته وثقافته.

بدوره، أكّد مهيدات، أهمية التصدي لوباء مقاومة مضادات الميكروبات على المستويين العالمي والوطني، من خلال الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات في القطاعات الصحية، لافتا إلى دور المؤسسة في التصدّي لذلك من خلال تفعيل القانون الناظم الذي يضبط عملية صرف المضادات الحيوية، وتوعية الطواقم الطبية والمواطنين بالضرر المتأتي من الاستخدام اللارشيد للمضادات الحيوية المتعلق بسوء الصرف والاستخدام لهذه المضادات.

وبين أهمية التشاركية بين الجهات الصحية والطبية ذات العلاقة مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد الوطني.

بدوره، حذر الخوالدة، من سهولة صرف المضادات الحيوية من قبل الطواقم الصحية والطبية في الأردن، فضلا عن سوء استخدامها من قبل المواطنين؛ مؤكدا أهمية تقييد عملية صرف المضادات الحيوية ضمن بروتوكولات علاجية.

ودعا إلى أهمية التوعية والوقاية من العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات، ومنع العدوى وضبطها من خلال النظافة والتعقيم وغسل الأيدي وغيرها من الإجراءات الضرورية.

من جانبه، أكّد الزعبي، أهمية وجود لجان ضبط ومكافحة العدوى في مختلف المستشفيات بالقطاعين العام والخاص، ووضع دليل إرشادي لاستخدام مضادات الميكروبات يكون مُلزما للكوادر الصحية ذات العلاقة، ووجود جهة رقابية وطنية على لجان ضبط العدوى في جميع المستشفيات لمراقبة مدى التزامهم بتطبيق الإجراءات الإرشادية لضبط ومكافحة العدوى من خلال تقارير دورية.

وبيّن الزعبي، أن قضية مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات هي قضية وطنية؛ نظرا لتداعياتها الخطيرة على صحة وحياة المواطنين والتكاليف المادية المترتبة عليها، مشددا على ضرورة عدم صرف مضادات الميكروبات بدون وصفة من الطبيب المختص.

وتضمنت الندوة عرضا لآخر التوصيات العالمية المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، قدّمه ضابط ارتباط مقاومة مضادات الميكروبات في منظمة الصحة العالمية، الدكتور باسم زايد، حيث أكد أهمية التركيز على هدفين أساسين لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وهما: وقف العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات ومنع انتشارها قدر الإمكان، والعمل على الوقاية منها من خلال التوعية والاستهلاك الرشيد والمنضبط لمضادات الميكروبات لدى الإنسان والحيوان.

وأشار زايد، إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات هي مشكلة عالمية؛ حيث أظهرت دراسة علمية صدرت عام 2019، وفاة 5 ملايين على الصعيد العالمي مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، وأن مقاومة مضادات الميكروبات جاءت في المرتبة الرابعة لأسباب حدوث الوفاة في الأردن، حيث أظهرت وفاة 2400 شخص في الأردن مرتبطة بهذه السبب.

يُشار إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات تعتبر عالميا كواحدة من أكثر المشكلات تحديا، ومن مسببات الوفاة في القرن الحادي والعشرين؛ إذ إن ظهور مقاومة مضادات الميكروبات أفقد عقاقير كثيرة فعاليتها؛ ما أدى إلى صعوبة العلاج، وفي بعض الأحيان استحالته، ما يعني أن كثيرا من الأمراض المعدية الشائعة التي تمت السيطرة عليها سابقة قد تصبح فتاكة مرة أخرى.

(بترا)

وز/ ف م/رق

29/11/2023 17:55:30