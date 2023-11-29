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القطارنة يبحث ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في غزة

11/29/2023 2:33:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 شرين الثاني (بترا)- بحث أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، جورج موريرا دا سيلفا، تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل تكثيف الجهود المستهدفة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة، وبما يضمن استمرار المنشآت الحيوية والمستشفيات في تقديم خدماتها للفلسطينيين في القطاع.
وأكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب.
--(بترا)
ص خ/رق
29/11/2023 17:40:33

MENAFN29112023000117011021ID1107511129

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