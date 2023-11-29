القطارنة يبحث ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شرين الثاني (بترا)- بحث أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، جورج موريرا دا سيلفا، تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل تكثيف الجهود المستهدفة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة، وبما يضمن استمرار المنشآت الحيوية والمستشفيات في تقديم خدماتها للفلسطينيين في القطاع.
وأكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب.
--(بترا)
ص خ/رق
29/11/2023 17:40:33
MENAFN29112023000117011021ID1107511129
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