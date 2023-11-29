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أمين عام الناتو يؤكد أهمية تطبيق القانون الإنساني على جميع الصراعات

11/29/2023 2:33:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بروكسل 29 تشرين الثاني (بترا)- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إنه من المهم أن ينطبق القانون الإنساني على جميع الصراعات.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، في ختام اجتماعات وزراء خارجية دول الأعضاء، أنه من المهم أيضا احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.
ورحب ستولتنبرغ مجددًا بتمديد فترة الهدنة في قطاع غزة، معربًا عن أمله أن تتوافر الشروط للاتفاق على تمديد إضافي للهدنة.
وأشار إلى أنه جرى انعقاد الاجتماع الأول لمجلس "الناتو" وأوكرانيا مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، مجددًا تأكيد على دعم أوكرانيا.
وبين أنه جرى الموافقة على برنامج عمل طموح للعام المقبل، يشمل أمن الطاقة والابتكار وقابلية التشغيل البيني، لافتًا إلى أنه جرى أيضًا مناقشة انضمام كييف إلى الحلف الغربي، مشيرا "لقد قدمنا توصيات بشأن الإصلاحات ذات الأولوية لأوكرانيا، بما في ذلك مكافحة الفساد".
--(بترا)
م ش/ ف م/رق
29/11/2023 17:22:33

MENAFN29112023000117011021ID1107511127

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