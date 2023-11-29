أمين عام الناتو يؤكد أهمية تطبيق القانون الإنساني على جميع الصراعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بروكسل 29 تشرين الثاني (بترا)- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إنه من المهم أن ينطبق القانون الإنساني على جميع الصراعات.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، في ختام اجتماعات وزراء خارجية دول الأعضاء، أنه من المهم أيضا احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.
ورحب ستولتنبرغ مجددًا بتمديد فترة الهدنة في قطاع غزة، معربًا عن أمله أن تتوافر الشروط للاتفاق على تمديد إضافي للهدنة.
وأشار إلى أنه جرى انعقاد الاجتماع الأول لمجلس "الناتو" وأوكرانيا مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، مجددًا تأكيد على دعم أوكرانيا.
وبين أنه جرى الموافقة على برنامج عمل طموح للعام المقبل، يشمل أمن الطاقة والابتكار وقابلية التشغيل البيني، لافتًا إلى أنه جرى أيضًا مناقشة انضمام كييف إلى الحلف الغربي، مشيرا "لقد قدمنا توصيات بشأن الإصلاحات ذات الأولوية لأوكرانيا، بما في ذلك مكافحة الفساد".
--(بترا)
م ش/ ف م/رق
29/11/2023 17:22:33
MENAFN29112023000117011021ID1107511127
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.