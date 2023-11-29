وزير الخارجية الصيني يجدد التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية الصيني يجدد التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
11/29/2023 2:33:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- جدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، تأكيد موقف بلاده الداعي إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، وتجنب وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية.
وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، أوضح يي، خلال لقائه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، أنه يجب ضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، واستئناف حل الدولتين في أقرب وقت، مؤكدا أيضا ضرورة عدم العودة إلى الحرب من جديد، والتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م
29/11/2023 17:19:00
MENAFN29112023000117011021ID1107511126
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