وزير الخارجية الصيني يجدد التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- جدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، تأكيد موقف بلاده الداعي إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، وتجنب وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية.

وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، أوضح يي، خلال لقائه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، أنه يجب ضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، واستئناف حل الدولتين في أقرب وقت، مؤكدا أيضا ضرورة عدم العودة إلى الحرب من جديد، والتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ف م

29/11/2023 17:19:00