المعهد الدبلوماسي ينظم جلسة حول رؤية التحديث الاقتصادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- نظم المعهد الدبلوماسي الأردني في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، جلسة حوارية للحديث عن رؤية التحديث الاقتصادي، وسبل الترويج للاستثمار في المملكة في ظل استمرار الأزمات في المنطقة.

وتأتي الجلسة التي تحدثت فيها ، المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، بحضور عدد من سفراء ودبلوماسيي الوزارة، ضمن نشاطات المعهد التي تتضمن سلسلة من المحاضرات والجلسات الحوارية التي يعقدها لتزويد الدبلوماسيين، بآخر المستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكدت بركات، ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية الرسمية والقطاع الخاص في المملكة مع السفارات والدبلوماسيين لإيصال الصورة الطموحة التي يسعى الأردن إلى تحقيقها بحلول عام 2033، خاصة وأن الرؤية ستحدد هوية الاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وإيجاد فرص عمل لمجتمع فتي، 60 بالمئة منه من الشباب، مشيرة إلى أن الترويج للاستثمار في الأردن يعتبر من أهم ركائز الرؤية.

وعرضت بركات، لأبرز مؤشرات الاقتصاد خلال العقدين الماضيين وأثر الأحداث الإقليمية والعالمية على هذه المؤشرات، إضافة إلى السياسات والإجراءات التي تبناها الأردن للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار.

وأشارت في هذا السياق، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تعتبر مختلفة عن غيرها من الاستراتيجيات كونها تم تطويرها بتشاركية عالية مع القطاع الخاص، ولديها إطار حوكمة واضح للمتابعة والتقييم من خلال الوحدات المخصصة لذلك، علاوة على كونها عابرة للحكومات، وتم توجيه جميع الجهود الوطنية لتنفيذ المبادرات الواردة في الرؤية.

وخلال تبادل الآراء حول دور الدبلوماسيين في الترويج للاستثمار بالشكل الأمثل، أشارت بركات إلى عدد من المحاور الهامة المتعلقة بذلك ومن ضمنها، أهمية الاستمرار في تزويد الدبلوماسيين بالمعلومات المحدثة الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الأردني والفرص الاستثمارية والشركات المحلية، إلى جانب المستثمرين في البلد المستضيف والمغتربين من أصحاب الأعمال، والمحور الثاني يتعلق ببناء العلاقات والشراكات مع المؤسسات الحكومية والمستثمرين في كل من البلد المستضيف والأردن.

ويتضمن المحور الثالث المتعلق بالاستهداف المباشر للاستثمار، متابعة تنفيذ الاتفاقيات، والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية، والاستهداف المباشر والمحدد لشركات الاستثمار الأجنبي، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية للشركات الراغبة بالاستثمار في الأردن ومتابعة أعمالها، وتنظيم بعثات التجارة والمنتديات الاستثمارية والحملات التسويقية، علاوة على ترويج الصادرات الأردنية من السلع والخدمات، ودعم رواد الأعمال الأردنيين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار محلياً.

من جانبها، أشارت مدير المعهد الدبلوماسي الأردني السفير هيفاء الخريشا، إلى أن استضافة منتدى الاستراتيجيات والذي ساهم أعضاؤه في وضع أسس وصياغة رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل إضافة نوعية لمصادر المعلومات المقدمة للدبلوماسيين، كونه يعد مركزاً ريادياً للفكر الاقتصادي في الأردن، ومنصة تجمع أطراف الحوار من قطاع عام وخاص، مؤكدة ضرورة زيادة التعاون بين المؤسسات في القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

كما بيّن مدير مديرية الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي الاقتصادية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير يوسف عبد الغني، أن المديرية تعمل على التواصل المباشر مع السفارات في الخارج لتعزيز التبادل التجاري بين الأردن والدول المختلفة.

وأشار إلى آلية التعاون بين الوزارة وجميع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي لرفد السفارات الأردنية بكافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الأردني والتي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، وسبل الترويج للسياحة بمختلف أنواعها والسلع والصادرات الأردنية في الخارج بالتعاون مع الشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص والسفارات الأردنية، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع الجهات التي تسعى لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات للمملكة.

وفي هذا السياق، أوضح السفير أن الوزارة تعمل بجميع كوادرها للتخفيف من أثر الحرب في غزة على الاقتصاد الأردني، من خلال تعزيز الصورة الإيجابية للأردن وطمأنة المستثمرين في الخارج حول استقرار البيئة الممكنة لأداء الأعمال.

ودار حوار موسع مع الحضور حول دور الدبلوماسيين في تعزيز العلاقات الاقتصادية، من خلال تكوين صورة واضحة عن الاقتصاد الأردني واقتصادات الدول المستضيفة، بما يمكن من استهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة للأردن وتعزيز التعاون الاقتصادي.

(بترا)

رش/ ف م/ف ق

29/11/2023 17:18:23