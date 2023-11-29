كتلة الائتلاف الوطني النيابية تزور الهيئة الخيرية الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس كتلة الائتلاف الوطني النيابية، المهندس محمد السعودي، وقوف المؤسسات الوطنية كافة، خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده المتواصلة والصادقة لوقف الحرب وإغاثة الأهل في فلسطين وقطاع غزة.

وقال خلال زيارة الكتلة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، إن مواقف الأردن، ثابتة ومشرفة وتعبر عن عمق العلاقة مع الأشقاء في فلسطين، مشيرا إلى أن التلاحم بين الموقف الرسمي والشعبي في وجه العدوان على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة نابع من الوجدان الوطني الصادق.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب، نمر السليحات، ورمزي العجارمة، وأسماء الرواحنة، أن الأردن بقيادته الهاشمية لم يألُ جهدا يوما في مد يد العون لكل من هو بحاجة له.

وقالوا "العالم تابع كيف استطاع الأردن إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى أهلنا في غزة، وإقامة مستشفى بإشراف مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في خطوة تعبر عن مدى اهتمام الأردن بما يحدث في فلسطين، واستعداده لتقاسم كل إمكانياته مع أهلنا تحت الحصار.

وأكدوا أن هذه الزيارة جاءت لدعم جهود الهيئة في إيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وفلسطين وللتعبير عن دعم الكتلة للجهود الكبيرة المبذولة.

بدوره، عرض الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، لجهود الأردن لإغاثة الأهل في قطاع غزة التي جاءت بتوجيهات ملكية، وتعاون المؤسسات الرسمية والأهلية كافة.

وبين أن الهيئة تتعاون مع جميع المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية لتكثيف إرسال المساعدات الطبية والإغاثية بمختلف أنواعها لضمان تغطية الاحتياجات الواردة.

وقال الشبلي، إن حجم المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة بلغت 14 طائرة إغاثية، إضافة إلى قافلة مساعدات برية، لافتا إلى مواصلة الهيئة إرسال المساعدات إلى الأهل في غزة وفق ما يرد من احتياجات.

--(بترا)

ج ب/ن ح/رق

29/11/2023 17:15:09