-->

Thursday, 30 November 2023 08:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد فلسطينيين في جنين

11/29/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الثاني (بترا)- استشهد قائد كتيبة جنين، محمد الزبيدي، ورفيقه وسام حنون اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة ومواجهات إثر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.
وأعلن جيش الاحتلال في بيان، اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين أحدهما محمد الزبيدي وهو نجل الأسير زكريا الزبيدي.
وكان الاحتلال نسب إلى الزبيدي الضلوع في "عمليات إرهابية واسعة" وارتكاب وتوجيه عمليات إطلاق نار في عدة مناطق، فيما أعلن أنه اعتقل 17 "مطلوبا" وضبط أسلحة ووسائل قتالية على حد تعبيره.
--(بترا)
م ف/ف ق
29/11/2023 17:13:45

MENAFN29112023000117011021ID1107511123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث