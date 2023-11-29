استشهاد فلسطينيين في جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 تشرين الثاني (بترا)- استشهد قائد كتيبة جنين، محمد الزبيدي، ورفيقه وسام حنون اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة ومواجهات إثر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.
وأعلن جيش الاحتلال في بيان، اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين أحدهما محمد الزبيدي وهو نجل الأسير زكريا الزبيدي.
وكان الاحتلال نسب إلى الزبيدي الضلوع في "عمليات إرهابية واسعة" وارتكاب وتوجيه عمليات إطلاق نار في عدة مناطق، فيما أعلن أنه اعتقل 17 "مطلوبا" وضبط أسلحة ووسائل قتالية على حد تعبيره.
--(بترا)
م ف/ف ق
29/11/2023 17:13:45
MENAFN29112023000117011021ID1107511123
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.