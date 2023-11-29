استشهاد فلسطينيين في جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الثاني (بترا)- استشهد قائد كتيبة جنين، محمد الزبيدي، ورفيقه وسام حنون اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة ومواجهات إثر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان، اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين أحدهما محمد الزبيدي وهو نجل الأسير زكريا الزبيدي.

وكان الاحتلال نسب إلى الزبيدي الضلوع في "عمليات إرهابية واسعة" وارتكاب وتوجيه عمليات إطلاق نار في عدة مناطق، فيما أعلن أنه اعتقل 17 "مطلوبا" وضبط أسلحة ووسائل قتالية على حد تعبيره.

--(بترا)

م ف/ف ق

29/11/2023 17:13:45