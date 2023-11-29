الثقافة النيابية وجمعية سند تبحثان إطلاق تحالف برلماني من أجل الشباب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- بحث رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، محمد المحارمة، اليوم الأربعاء، خلال لقائه وفدًا شبابيًا من جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، إطلاق تحالف برلماني من أجل الشباب في الأردن.
وقال المحارمة إن مجلس النواب، ممثلًا بلجنة الشباب النيابية، وضع على عاتقه ضرورة الانفتاح على جميع الجهات العاملة مع الشباب في الأردن والاستماع إليهم، بمختلف مجالاتهم وتوجهاتهم وأفكارهم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لفتح قنوات التواصل مع الشباب لتمكينهم وضمان وصولهم إلى مواقع صنع القرار.
وأشاد بالفكرة الريادية التي تنوي جمعية سند تنفيذها، وتتمثل بإطلاق أول تحالف برلماني من أجل الشباب، لإيجاد منصة تفاعلية، يقدم من خلالها الشباب مقترحاته وأفكاره ومبادراته لتقديمها لمجلس النواب.
من جانبه، قال رئيس الجمعية، سلطان الخلايلة، إن التحالف المنوي إشهاره، يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين النواب الشباب والعاملين في القطاع الشبابي، من خلال منهجيات عمل برامجية ومؤسسية، تضمن أن يقدم الشباب أفكارهم وبرامجهم، لتبنيها من خلال النواب الشباب في البرلمان.
واستمع المحارمة خلال اللقاء، الذي حضره عضو اللجنة فراس القضاة، إلى سلسلة اقتراحات ومبادرات وأفكار قدمها أعضاء بالجمعية.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
29/11/2023 17:10:04
MENAFN29112023000117011021ID1107511122
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