الثقافة النيابية وجمعية سند تبحثان إطلاق تحالف برلماني من أجل الشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- بحث رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، محمد المحارمة، اليوم الأربعاء، خلال لقائه وفدًا شبابيًا من جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، إطلاق تحالف برلماني من أجل الشباب في الأردن.

‎وقال المحارمة إن مجلس النواب، ممثلًا بلجنة الشباب النيابية، وضع على عاتقه ضرورة الانفتاح على جميع الجهات العاملة مع الشباب في الأردن والاستماع إليهم، بمختلف مجالاتهم وتوجهاتهم وأفكارهم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لفتح قنوات التواصل مع الشباب لتمكينهم وضمان وصولهم إلى مواقع صنع القرار.

وأشاد بالفكرة الريادية التي تنوي جمعية سند تنفيذها، وتتمثل بإطلاق أول تحالف برلماني من أجل الشباب، لإيجاد منصة تفاعلية، يقدم من خلالها الشباب مقترحاته وأفكاره ومبادراته لتقديمها لمجلس النواب.

من جانبه، قال رئيس الجمعية، سلطان الخلايلة، إن التحالف المنوي إشهاره، يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين النواب الشباب والعاملين في القطاع الشبابي، من خلال منهجيات عمل برامجية ومؤسسية، تضمن أن يقدم الشباب أفكارهم وبرامجهم، لتبنيها من خلال النواب الشباب في البرلمان.

واستمع المحارمة خلال اللقاء، الذي حضره عضو اللجنة فراس القضاة، إلى سلسلة اقتراحات ومبادرات وأفكار قدمها أعضاء بالجمعية.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

29/11/2023 17:10:04