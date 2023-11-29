الأردن يفوز بالذهبية والفضة في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق

تونس 29 تشرين الثاني (بترا)- فاز الأردن بالميداليتين الذهبية والفضية، في ختام البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق، التي احتضنتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو) في تونس بدورتها الأولى. وحصد الطالبان، هاشم عربيات (الصف الخامس ابتدائي - السلط) الذهبية، ومعاذ اللصاصمة (الصف الرابع ابتدائي - الكرك) الفضية، من بين 22 طالبا شاركوا في المسابقة من 10 دول عربية. --(بترا) ض ع/رق 29/11/2023 17:05:32

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.