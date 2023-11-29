الأردن يفوز بالذهبية والفضة في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق

الأردن يفوز بالذهبية والفضة في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق
التاريخ
11/29/2023 2:33:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 29 تشرين الثاني (بترا)- فاز الأردن بالميداليتين الذهبية والفضية، في ختام البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق، التي احتضنتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو) في تونس بدورتها الأولى.
وحصد الطالبان، هاشم عربيات (الصف الخامس ابتدائي - السلط) الذهبية، ومعاذ اللصاصمة (الصف الرابع ابتدائي - الكرك) الفضية، من بين 22 طالبا شاركوا في المسابقة من 10 دول عربية.
--(بترا)
ض ع/رق
29/11/2023 17:05:32
MENAFN29112023000117011021ID1107511121
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