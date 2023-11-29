ميدالية للأردن في بطولة العالم للناشئين للملاكمة

ميدالية للأردن في بطولة العالم للناشئين للملاكمة
التاريخ
11/29/2023 2:33:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- ضمن لاعب المنتخب الوطني للملاكمة للناشئين أكرم زيادة (وزن 60 كغم) الفوز بميدالية للأردن في بطولة العالم للناشئين والمقامة حاليا في أرمينيا.
وحقق زيادة، الفوز في الدور ربع النهائي على اللاعب الكزاخستاني، ليتأهل للدور نصف النهائي للبطولة ويضمن ميدالية.
--(بترا)
خ خ/م ف/
29/11/2023 16:51:11
MENAFN29112023000117011021ID1107511120
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