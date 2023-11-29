تحالف إنسان: لن نتعامل مع جهات تورطت في جرائم حرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا) هبة العسعس- أعلن تحالف إنسان، اليوم الأربعاء، أنه لن يتعامل مع الجهات التي تورطت في جرائم حرب على قطاع غزة، وأنه لا يثق بها للدفاع عن حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، نظمه التحالف بالتعاون مع اتحاد المرأة الأردنية، اليوم الأربعاء، لإعلان موقفه حول الآليات الدولية والاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وقال التحالف الذي شكل لإعداد التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، إن التعاطي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان أصبح محل نظر بعد فشلها في وقف الجرائم في غزة ومحاسبة مرتكبيها، وإنه سينظر في علاقاته الدولية والآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأعلن التحالف وقف متابعة إجراءات المناصرة وكسب التأييد لتوصياته المقدمة في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، موضحا أن الاتحاد الأوروبي والدول التي ترفض وقف العدوان على غزة ليست ذات مصداقية لطلب مساندتها لدعم قضايا حقوق الإنسان في الأردن.

وقرر التحالف العمل مع منظمات أردنية وعربية لمقاطعة آليات الأمم المتحدة، والاتفاق على آليات أكثر فعالية لتطبيق القانون الدولي الإنساني، ووضع تصور لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، التي ثبت ازدواجيتها وعجزها عن إنفاذ قراراتها وأهدافها.

وقالت رئيسة اتحاد المرأة، آمنة الزعبي، "نعلن موقفنا الواضح في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، في ظل ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة وعموم فلسطين".

وأضافت أعضاء التحالف توافقوا على قرار مقاطعة المشاركة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي سيعقد في جنيف بداية العام المقبل، وعدم استكمال إجراءاته؛ كأداة من أدوات الاستنكار وإسماع الصوت الذي يدين العدوان الإسرائيلي على غرة بدعم أميركي وأوروبي.

بدورها، قالت منسقة التحالف هالة عاهد، إن مقاطعة أنشطة المناصرة والتأييد والجلسات الاستباقية لمناقشة التقرير، لا تعني مقاطعة قضايا حقوق الإنسان؛ لأنها مبادئ عالمية ليست محصورة بدول تخلت عن إثبات ادعائها بدعمها لحقوق الإنسان والتغني بها على مدار عقود.

من جهته، قال مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور رامي العياصرة، إن نداءات الاستنكار والتنديد والمطالبات التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني لم تفلح في فرض تطبيق القانون الدولي الإنساني، بل شهد تجاهلا لأحكامه وقرارات الأمم المتحدة التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف رغم تصريحات هيئات الأمم المتحدة وآلياتها التي دللت على حجم الانتهاكات ضد الفلسطينيين؛ إلا أنها ظلت عاجزة عن فرض تطبيق القانون الدولي الإنساني، أو إدخال المساعدات، بل استجابت في غزة إلى الأوامر الإسرائيلية بإخلاء مقراتها، وترك الفلسطينيين بلا مساعدات وخدمات إنسانية.

--(بترا)

ه ع/ن ح/ف ق

29/11/2023 16:47:57