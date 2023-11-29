مجلس الوزراء يقر نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات وتعيين الشمايلة مفوضا عاما لحقوق الإنسان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2023.

ويأتي النظام لغايات تحديد الأحكام الخاصة بإدارة صندوق دعم الطالب المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنص على أوجه الإنفاق منه، وجميع الشؤون المتعلقة به، وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنح والقروض المخصصة لهذه الغاية.

كما يهدف النظام إلى تحديد حالات إعفاء المستفيدين أو كفالائهم، حسب مقتضى الحال، من المبالغ المترتبة عليه، ومنح لجنة إدارة الصندوق صلاحية إعادة النظر في هذه الإعفاءات حال ثبوت انتفاء أسبابها.

وأقر مجلس الوزراء نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية لسنة 2023؛ لغايات تحديد المؤسسات التعليمية التي تسري عليها أحكام هذا النظام، وتنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في هذه المؤسسات، وتحديد مهام وصلاحيات لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي.

كما أقر المجلس نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2023؛ لغايات إنشاء وحدات تنظيمية تعنى بمهام الأمن السيبراني ومتابعة وتقييم الإنجاز في الوزارة، وإدارة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ورحلة المستخدم، وللاستفادة من منصات الربط البيني في إنشاء وإدارة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي؛ للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النظام إنفاذا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث ستحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من مطلع العام المقبل 2024؛ لتعمل كهيئة رقابية تنظيمية تعنى بتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين.

كما يهدف إلى ترسيخ نهج التطوير والتحديث في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتطوير وتحديث الدوائر وهياكلها التنظيمية، وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وحوكمتها، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر؛ لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء المصادقة على مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وصندوق أبو ظبي للتنمية، التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والخاصة بمساهمة دولة الإمارات بتقديم منحة لتمويل عدد من المشاريع التنموية في المملكة في مجالات: الطاقة والتعليم، والرقمنة، والسياحة وغيرها، وذلك بقيمة 400 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات للأعوام 2024 – 2026.

كما قرر المجلس الموافقة على تأييد المملكة الأردنية الهاشمية للمبادرتين والإعلان التي سيتم إطلاقها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في القمة العالمية للتغير المناخي وهي: مبادرة التحالف (كوب 28) من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح من أجل العمل المناخي، ومبادرة شراكة التحول العادل المستجيب للنوع الاجتماعي والعمل المناخي، وإعلان الإغاثة والتعافي والسلام.

وتهدف مبادرة التحالف (كوب 28) من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح من أجل العمل المناخي إلى تعزيز التعاون بين الدول، حيثما كان ذلك مناسبا، في تخطيط وتمويل وتنفيذ ورصد الاستراتيجيات الخاصة بالمناخ.

في حين تهدف مبادرة شراكة التحول العادل المستجيب للنوع الاجتماعي والعمل المناخي إلى تعزيز القيادة للنساء والفتيات، وتحقيق المشاركة الهادفة لهن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف إعلان الإغاثة والتعافي والسلام إلى دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات جماعية لبناء القدرة على التكيف مع المناخ على نطاق واسع، خصوصا في المجتمعات التي تعاني صراعات أو تواجه احتياجات إنسانية شديدة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأييد المملكة لإعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي الذي سيقدم في القمة العالمية للتغير المناخي؛ والذي يهدف إلى توسيع نطاق التكيف مع التغير المناخي ودعم المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي للفئات الضعيفة، وتعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه في الزراعة.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين جمال حامد عواد الشمايلة مفوضا عاما لحقوق الإنسان، وتعيين يزن وائل هويمل العوران أمينا عاما لديوان التشريع والرأي.

كما قرر المجلس إحالة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة إلى التقاعد.

--(بترا)

ع ق/رق

29/11/2023 16:57:17