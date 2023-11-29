اتفاقية بين جامعة مؤتة وبرنامج التنمية الدولية لإعداد وتأهيل المعلمين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 29 تشرين الثاني (بترا) محمد العساسفة- وقعت جامعة مؤتة، وبرنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في الأردن، اليوم الأربعاء، ملحق اتفاقية الموارد المادية الخاصة ببرنامج الدبلوم العالي الهجين لإعداد المعلمين.
ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور سلامة النعيمات، وعن الوكالة مدير برنامج التنمية الدولية لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، هالة زبانة.
وبموجب الاتفاقية، سيقوم البرنامج بتقديم الدعم التقني وكافة المعدات اللازمة لتوفير البيئة الداعمة لإطلاق نسخة البرنامج الهجين من الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في جامعة مؤتة، والمقرر إطلاقه ابتداءً من السنة الأكاديمية 2024/ 2025.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أشاد وفد من منظمة IREX، الفريق المُنفذ للبرنامج، الذي ضم مدير برامج التعليم في أيركس إيمي بيرناث، ومديرة البرنامج هالة زبانة، والمدير الأول للشراكات مع الجامعات لانا المومني، ومسؤول البرنامج ساندي دبوبش، خلال لقائه رئيس الجامعة ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد المجالي، وعميد كلية العلوم التربوية الدكتور عبد الناصر القرالة، بجهود الجامعة، لضمان نجاح البرنامج في حلته الوجاهية وبكافة جوانبه الأمر الذي ساهم في اختيار جامعة مؤتة لإطلاق نسخة البرنامج الهجين والتي ستخدم منطقة الجنوب بأكمله.
--(بترا)
م ع/رق
29/11/2023 16:47:13
MENAFN29112023000117011021ID1107511117
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