اتفاقية بين جامعة مؤتة وبرنامج التنمية الدولية لإعداد وتأهيل المعلمين

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 29 تشرين الثاني (بترا) محمد العساسفة- وقعت جامعة مؤتة، وبرنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في الأردن، اليوم الأربعاء، ملحق اتفاقية الموارد المادية الخاصة ببرنامج الدبلوم العالي الهجين لإعداد المعلمين.

ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور سلامة النعيمات، وعن الوكالة مدير برنامج التنمية الدولية لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، هالة زبانة.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البرنامج بتقديم الدعم التقني وكافة المعدات اللازمة لتوفير البيئة الداعمة لإطلاق نسخة البرنامج الهجين من الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في جامعة مؤتة، والمقرر إطلاقه ابتداءً من السنة الأكاديمية 2024/ 2025.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أشاد وفد من منظمة IREX، الفريق المُنفذ للبرنامج، الذي ضم مدير برامج التعليم في أيركس إيمي بيرناث، ومديرة البرنامج هالة زبانة، والمدير الأول للشراكات مع الجامعات لانا المومني، ومسؤول البرنامج ساندي دبوبش، خلال لقائه رئيس الجامعة ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد المجالي، وعميد كلية العلوم التربوية الدكتور عبد الناصر القرالة، بجهود الجامعة، لضمان نجاح البرنامج في حلته الوجاهية وبكافة جوانبه الأمر الذي ساهم في اختيار جامعة مؤتة لإطلاق نسخة البرنامج الهجين والتي ستخدم منطقة الجنوب بأكمله.

--(بترا)

م ع/رق

29/11/2023 16:47:13