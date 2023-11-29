الخلايلة يترأس اجتماع لجنة تطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - ترأس وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف بحضور أعضاء اللجنة.
وقال الخلايلة، إنّ مراجعة الخطّة يأتي تحقيقاً للرؤى الملكية الشمولية للتحديث بجوانبه كافة، وحتى تكون متناسقة ومتناغمة مع مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، مما يسهم في تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات والتخفيف عن المواطنين.
وأضاف ،أنّ الوزارة تسعى من خلال مراجعة وتحديث خطتها إلى تطوير كوادرها، وتكثيف عقد الدورات التدريبية والتعليمية والتأهيلية، والاستئناس بآراء الشركاء الإستراتيجيين من كبار الواعظين والمزكّين وممثلي لجان رعاية المساجد لأهمية دورهم وتعاونهم الدائم مع الوزارة.
من جانبه، أكد أمين عام الوزارة رئيس لجنة تطوير الخطة الاستراتيجية الدكتور عبدالله العقيل، أهمية تضافر الجهود وتقديم الخبرات والتجارب العملية التي تسهم في تقديم خُلاصة معرفية وإدارية تنعكس على مخرجات اللجنة.
وأشار إلى نجاح فكرة الجائزة الداخلية التي تم من خلالها استحداث قسم التنافسية في الوزارة لتعزيز التنافس بين المديريات، فضلا عن توضيح المصطلحات الإدارية وترسيخ المعرفة بين الموظفين.
--(بترا)
وهـ / ف م/ف ق
29/11/2023 16:36:13
MENAFN29112023000117011021ID1107511116
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.