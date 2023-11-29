الخلايلة يترأس اجتماع لجنة تطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - ترأس وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف بحضور أعضاء اللجنة.

وقال الخلايلة، إنّ مراجعة الخطّة يأتي تحقيقاً للرؤى الملكية الشمولية للتحديث بجوانبه كافة، وحتى تكون متناسقة ومتناغمة مع مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، مما يسهم في تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات والتخفيف عن المواطنين.

وأضاف ،أنّ الوزارة تسعى من خلال مراجعة وتحديث خطتها إلى تطوير كوادرها، وتكثيف عقد الدورات التدريبية والتعليمية والتأهيلية، والاستئناس بآراء الشركاء الإستراتيجيين من كبار الواعظين والمزكّين وممثلي لجان رعاية المساجد لأهمية دورهم وتعاونهم الدائم مع الوزارة.

من جانبه، أكد أمين عام الوزارة رئيس لجنة تطوير الخطة الاستراتيجية الدكتور عبدالله العقيل، أهمية تضافر الجهود وتقديم الخبرات والتجارب العملية التي تسهم في تقديم خُلاصة معرفية وإدارية تنعكس على مخرجات اللجنة.

وأشار إلى نجاح فكرة الجائزة الداخلية التي تم من خلالها استحداث قسم التنافسية في الوزارة لتعزيز التنافس بين المديريات، فضلا عن توضيح المصطلحات الإدارية وترسيخ المعرفة بين الموظفين.

--(بترا)

وهـ / ف م/ف ق

29/11/2023 16:36:13