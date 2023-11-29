الفيفا يؤكد دعمه لقرارات لتحسين سلوك اللاعبين واحترام الحكام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دعمه لسلسلة قرارات وتدابير تهدف إلى تحسين سلوك اللاعبين، وجودة منظومة كرة القدم العالمية، وزيادة احترام حكام المباريات.

وأعلن الفيفا على موقعه الإلكتروني، مقترحات جرى طرحها خلال اجتماعها السنوي الذي عقد بمقرها في زيورخ، أمس الثلاثاء، أهمها "يحق لقائد الفريق فقط التوجه إلى الحكم في بعض حالات المباراة، والطرد المؤقت بسبب الاحتجاج أو المخالفات التكتيكية المحددة".

وسيجري النظر بالمقترحات في الاجتماع العام السنوي للمجلس في آذار المقبل، حيث سيدمج المجلس أي تغييرات جرى الموافقة عليها في قوانين اللعبة اعتبارا من الأول من تموز 2024.

واتفق أعضاء الاتحاد على الاستمرار في تطوير تقنية التسلل شبه الآلية لمساعدة حكام المباريات على أرض الملعب لتسريع عملية اتخاذ القرار.

وناقش الاجتماع استراتيجيات معالجة الوقت الضائع في المباريات والتكتيكات الهادفة إلى خفض إيقاع اللعب، بما في ذلك تقييد الوقت بست ثوان لحراس المرمى للعب الكرة، واستئناف اللعب بعد التوقف والحد من التظاهر بالإصابات.

كما وافق المجلس على تضمين الإجراء الناجح الذي أجراه الفيفا بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد، ويتضمن شرح الحكم القرار النهائي بعد استعراض الحالة.

واطلع الأعضاء على المراجعة المستمرة التي يقودها الفيفا لبروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد، وتجربة ارتداء حكام المباريات لكاميرات على الجسد في المستويات الأدنى، والتي اقترحت للحد من حالات السلوك غير الرياضي الجسيم تجاه حكام المباريات.

وناقش الاجتماع التوضيحات المحتملة لقوانين اللعبة لعام 2024 - 2025، وتعديل محتمل للقانون رقم 12 (المخالفات والسلوك غير الرياضي) والذي بموجبه سيتم معاقبة لمسات اليد التي تؤدي إلى ركلات جزاء بنفس طريقة المخالفات.

--(بترا)

رصد/ ي ف/م ف/رق

29/11/2023 16:24:49