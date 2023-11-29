الأميرة بسمة بنت علي ترعى تخريج المتدربات في مشروع التمكين الاقتصادي بالبلقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 29 تشرين الثاني (بترا)- رعت سمو الأميرة بسمة بنت علي، اليوم الأربعاء، فعاليات تخريج متدربات في مشروع التمكين الاقتصادي "معا نستطيع" لمنطقتي زي وعلان في محافظة البلقاء، وافتتاح بازار منتجات ريفية نظمته جمعية سيدات بصمة الخير الخيرية بدعم من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، إن الاتحاد يسعى للعمل انسجاما مع التوجهات الملكية في الوقوف إلى جانب أبناء المجتمع المحلي، ودعم مشاريع تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة وتوفير فرص عمل للعديد من السيدات.

وأكد أهمية المشروع الذي يهدف الى إكساب السيدات مهارات وخبرات تمكنهن من إنشاء مشاريعهن الخاصة، مثمنا رعاية سمو الأميرة لهذا التخريج.

وبين عضيبات أن الاتحاد يوجه دعمه نحو المشاريع الإنتاجية، بعيدا عن الدعم المباشر بهدف تحقيق التنمية المستدامــة، ولتحفيز الجمعيات للتوجه نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية تعود عليها بالفائدة وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة.

وأشار إلى أهمية دور الجمعيات في إحداث التنمية، مبينا أن الاتحاد يحرص دائما على إشراكها في أنشطته وفعالياته، وتوجيهها لتقديم دراسات ومشاريع لتعزيز آليات عملها بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.

بدورها، قالت رئيسة جمعية بصمة خير، بثينة الزعبي، إن المشروع يهدف إلى إكساب المشاركات خبرات ومهارات في التصنيع الغذائي والتسويق والحرف اليدوية تمكنهن من دخول سوق العمل لتحسين دخل أسرهن، وتزويد السوق المحلي بغذاء طبيعي.

وبينت أن ريع هذا البازار سيخصص لدعم أهالي قطاع غزة تأكيدا لوقوفنا خلف جلالة الملك تجاه الأهل في غزة وفلسطين.

بدورها، أعربت المتدربة، كفى عربيات، عن مدى سعادة المشاركات في هذا المشروع الذي يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتنمية قدراتهن ومهاراتهن، داعية الشباب والباحثين عن عمل إلى توظيف طاقاتهم والخروج من ثقافة العيب وإيجاد مصدر دخل لهم.

وحضر الفعاليات، محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومدير شرطة البلقاء الدكتور جمعة الحمايدة، ومدير قضاء زي محمود بريزات، ونائب رئيس الاتحاد عياش كريشان، ومدير عام الاتحاد خليل القبيسي، ومديرة المشاريع في الاتحاد شذى قطيشات.

يشار إلى أن مشروع "معا نستطيع" استهدف 30 سيدة في منطقة زي وعلان بالسلط ، ودرب المشاركات على الصناعات الغذائية والحرف اليدوية والتسويق الإلكتروني وإنشاء المشاريع الصغيرة.

--(بترا)

ون/ ن ح/ف ق

29/11/2023 16:19:22