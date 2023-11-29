الأميرة بسمة بنت علي ترعى تخريج المتدربات في مشروع التمكين الاقتصادي بالبلقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 29 تشرين الثاني (بترا)- رعت سمو الأميرة بسمة بنت علي، اليوم الأربعاء، فعاليات تخريج متدربات في مشروع التمكين الاقتصادي "معا نستطيع" لمنطقتي زي وعلان في محافظة البلقاء، وافتتاح بازار منتجات ريفية نظمته جمعية سيدات بصمة الخير الخيرية بدعم من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، إن الاتحاد يسعى للعمل انسجاما مع التوجهات الملكية في الوقوف إلى جانب أبناء المجتمع المحلي، ودعم مشاريع تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة وتوفير فرص عمل للعديد من السيدات.
وأكد أهمية المشروع الذي يهدف الى إكساب السيدات مهارات وخبرات تمكنهن من إنشاء مشاريعهن الخاصة، مثمنا رعاية سمو الأميرة لهذا التخريج.
وبين عضيبات أن الاتحاد يوجه دعمه نحو المشاريع الإنتاجية، بعيدا عن الدعم المباشر بهدف تحقيق التنمية المستدامــة، ولتحفيز الجمعيات للتوجه نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية تعود عليها بالفائدة وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة.
وأشار إلى أهمية دور الجمعيات في إحداث التنمية، مبينا أن الاتحاد يحرص دائما على إشراكها في أنشطته وفعالياته، وتوجيهها لتقديم دراسات ومشاريع لتعزيز آليات عملها بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
بدورها، قالت رئيسة جمعية بصمة خير، بثينة الزعبي، إن المشروع يهدف إلى إكساب المشاركات خبرات ومهارات في التصنيع الغذائي والتسويق والحرف اليدوية تمكنهن من دخول سوق العمل لتحسين دخل أسرهن، وتزويد السوق المحلي بغذاء طبيعي.
وبينت أن ريع هذا البازار سيخصص لدعم أهالي قطاع غزة تأكيدا لوقوفنا خلف جلالة الملك تجاه الأهل في غزة وفلسطين.
بدورها، أعربت المتدربة، كفى عربيات، عن مدى سعادة المشاركات في هذا المشروع الذي يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتنمية قدراتهن ومهاراتهن، داعية الشباب والباحثين عن عمل إلى توظيف طاقاتهم والخروج من ثقافة العيب وإيجاد مصدر دخل لهم.
وحضر الفعاليات، محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومدير شرطة البلقاء الدكتور جمعة الحمايدة، ومدير قضاء زي محمود بريزات، ونائب رئيس الاتحاد عياش كريشان، ومدير عام الاتحاد خليل القبيسي، ومديرة المشاريع في الاتحاد شذى قطيشات.
يشار إلى أن مشروع "معا نستطيع" استهدف 30 سيدة في منطقة زي وعلان بالسلط ، ودرب المشاركات على الصناعات الغذائية والحرف اليدوية والتسويق الإلكتروني وإنشاء المشاريع الصغيرة.
--(بترا)
ون/ ن ح/ف ق
29/11/2023 16:19:22
MENAFN29112023000117011021ID1107511113
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