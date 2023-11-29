مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية تطالب بوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الثاني (بترا)-طالبت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت مؤسسات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والحق لحقوق الإنسان والميزان لحقوق الإنسان إن العدوان أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 36 ألفًا آخرين بجروح، وأكثر من 70بالمئة من الشهداء والمصابين هم من الأطفال والنساء، فضلاً عن نزوح أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، أي ما يعادل أكثر من 80 بالمئة، من السكان هجروا قسرًا من منازلهم، في واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري الجماعية في وقت محدود في التاريخ الحديث.
وأكدت المؤسسات الثلاث أن هذا اليوم يتزامن أيضًا مع اليوم السادس والأخير للتهدئة المؤقتة التي بدأت في 24/11/2023، حيث يشعر 2.3 مليون فلسطيني بالقلق والرعب من استئناف العدوان من جديد.
وقالت المؤسسات لقد بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتجهزون إلى مغادرة منازلهم شرق القطاع، بنهاية اليوم والعودة مجددًا إلى مراكز الإيواء التي غادروها مع بدء التهدئة لتفقد منازلهم، وسط تهديدات إسرائيلية باستئناف العدوان والتلويح بعملية حربية.
--(بترا)
رص/رس/ف ق
29/11/2023 16:11:23
MENAFN29112023000117011021ID1107511112
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