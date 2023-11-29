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مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية تطالب بوقف الحرب على غزة

11/29/2023 2:33:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الثاني (بترا)-طالبت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت مؤسسات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والحق لحقوق الإنسان والميزان لحقوق الإنسان إن العدوان أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 36 ألفًا آخرين بجروح، وأكثر من 70بالمئة من الشهداء والمصابين هم من الأطفال والنساء، فضلاً عن نزوح أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، أي ما يعادل أكثر من 80 بالمئة، من السكان هجروا قسرًا من منازلهم، في واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري الجماعية في وقت محدود في التاريخ الحديث.
وأكدت المؤسسات الثلاث أن هذا اليوم يتزامن أيضًا مع اليوم السادس والأخير للتهدئة المؤقتة التي بدأت في 24/11/2023، حيث يشعر 2.3 مليون فلسطيني بالقلق والرعب من استئناف العدوان من جديد.
وقالت المؤسسات لقد بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتجهزون إلى مغادرة منازلهم شرق القطاع، بنهاية اليوم والعودة مجددًا إلى مراكز الإيواء التي غادروها مع بدء التهدئة لتفقد منازلهم، وسط تهديدات إسرائيلية باستئناف العدوان والتلويح بعملية حربية.
--(بترا)
رص/رس/ف ق
29/11/2023 16:11:23

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