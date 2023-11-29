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أمير قطر يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

11/29/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 29 تشرين الثاني (بترا)- أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية.
وشدد أمير قطر خلال استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي بدأ زيارة للدوحة اليوم الأربعاء، على ضرورة استئناف مسار السلام الشامل في الشرق الأوسط وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وعرض الجانبان لأبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة،
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون المشترك بين قطر وألمانيا.
--(بترا)
ف ق
29/11/2023 16:03:45

MENAFN29112023000117011021ID1107511111

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