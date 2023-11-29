أمير قطر يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 29 تشرين الثاني (بترا)- أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية.
وشدد أمير قطر خلال استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي بدأ زيارة للدوحة اليوم الأربعاء، على ضرورة استئناف مسار السلام الشامل في الشرق الأوسط وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وعرض الجانبان لأبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة،
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون المشترك بين قطر وألمانيا.
--(بترا)
ف ق
29/11/2023 16:03:45
MENAFN29112023000117011021ID1107511111
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