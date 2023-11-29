اتحاد الكرة يحدد مواعيد الأسبوعين الأخيرين بدوري الدرجة الأولى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- حدد اتحاد كرة القدم، مواعيد الأسبوعين الأخيرين (12 و13) من دوري الدرجة الأولى، بعد اتضاح معالم المنافسة.

ووفق المواعيد التي حددها الاتحاد اليوم الأربعاء، فإن الأسبوع 12 ينطلق يوم الأحد المقبل، على أن تنطلق مباريات الأسبوع 13 يوم 10 الشهر المقبل.

وكان اتحاد الكرة أخرّ تحديد مواعيد الأسبوعين الأخيرين، لإقامة المباريات المفصلية بنفس التوقيت حفاظا على العدالة، إلا أن معالم الدوري اتضحت بعد انتهاء الجولة 11، حيث صعد فريقا الجزيرة والصريح لدوري المحترفين، فيما هبط فريقا العالية والطرة للدرجة الثانية.

--(بترا)

خ خ/رق

29/11/2023 16:00:58