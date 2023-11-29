2933 طنا من الخضار والفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2933 طنا، منها 1836طن خضار، و826 طن فواكه، و270 طن من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30و50، والبطاطا بين 20و 35، والبندورة بين 10و 20، والجزر بين 60و 80، والخيار بين 50و 80، والزهرة بين 15و 25، والليمون بين 30و 50، والموز البلدي بين 60و 70قرشا.

--(بترا)

رح/رق

29/11/2023 16:09:45