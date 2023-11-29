استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 تشرين الثاني (بترا)- استشهد، اليوم الأربعاء، طفلان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن قوات الاحتلال أطلاق الرصاص على الطفلين بشكل مباشر خلال تواجدهما في حي البساتين، وتركتهما ينزفان، ومنعت الفلسطينيين والمسعفين من الوصول إليهما وإسعافهما.
كما أصيب شابان أحدهما برصاصة في الرأس، والآخر دهسا من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم جنين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت الفلسطينيين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
29/11/2023 15:56:33
MENAFN29112023000117011021ID1107511108
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