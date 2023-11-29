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استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين

11/29/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الثاني (بترا)- استشهد، اليوم الأربعاء، طفلان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن قوات الاحتلال أطلاق الرصاص على الطفلين بشكل مباشر خلال تواجدهما في حي البساتين، وتركتهما ينزفان، ومنعت الفلسطينيين والمسعفين من الوصول إليهما وإسعافهما.
كما أصيب شابان أحدهما برصاصة في الرأس، والآخر دهسا من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم جنين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت الفلسطينيين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
29/11/2023 15:56:33

MENAFN29112023000117011021ID1107511108

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