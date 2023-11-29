منصة زين تجدّد تعاونها مع الأمن العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- جدّدت منصة زين للإبداع شراكتها الاستراتيجية مع مديرية الأمن العام في مجال الإبداع والابتكار، لتقدم خدماتها لمركز الابتكار والتطوير في المديرية، ودعم برامجه المختلفة.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، ستقدم منصة زين دعماً نقدياً على مدار 3 أعوام، للأفكار الإبداعية التي سيتم تقديمها من قبل مرتبات الأمن العام، بهدف تطويرها وتطبيقها على أرض الواقع، بما يخدم المنظومة الشرطية، ويرفد جهاز الأمن العام بحلول متطورة تسهم في تطوير خدماته.

يذكر أن تجديد الشراكة جاء مواصلةً للتعاون المثمر الذي يجمع الطرفين، والذي بدأ عام 2020 بتأسيس مركز الابتكار والتطوير في مديرية الأمن العام، ليكون نقطة انطلاق لكل مبدع وصاحب فكرة خلّاقة من مرتبات الأمن العام والمواطنين والمؤسسات الوطنية المختلفة في سبيل تطوير خدمات المديرية.

يشار إلى أن المركز أقام بالتعاون مع منصة زين للإبداع 15 فعالية، استضاف خلالها خبراء ومتخصصين من مختلف المجالات، وحضرها أكثر من 400 شخص من مرتبات الأمن العام، تنوعت بين دورات وبرامج ومخيمات تدريبية وورش عمل وجلسات حوارية، تناولت مواضيع متنوعة كالابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وإدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي.

--(بترا)

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29/11/2023 15:56:12