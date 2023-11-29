منصة زين تجدّد تعاونها مع الأمن العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- جدّدت منصة زين للإبداع شراكتها الاستراتيجية مع مديرية الأمن العام في مجال الإبداع والابتكار، لتقدم خدماتها لمركز الابتكار والتطوير في المديرية، ودعم برامجه المختلفة.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، ستقدم منصة زين دعماً نقدياً على مدار 3 أعوام، للأفكار الإبداعية التي سيتم تقديمها من قبل مرتبات الأمن العام، بهدف تطويرها وتطبيقها على أرض الواقع، بما يخدم المنظومة الشرطية، ويرفد جهاز الأمن العام بحلول متطورة تسهم في تطوير خدماته.
يذكر أن تجديد الشراكة جاء مواصلةً للتعاون المثمر الذي يجمع الطرفين، والذي بدأ عام 2020 بتأسيس مركز الابتكار والتطوير في مديرية الأمن العام، ليكون نقطة انطلاق لكل مبدع وصاحب فكرة خلّاقة من مرتبات الأمن العام والمواطنين والمؤسسات الوطنية المختلفة في سبيل تطوير خدمات المديرية.
يشار إلى أن المركز أقام بالتعاون مع منصة زين للإبداع 15 فعالية، استضاف خلالها خبراء ومتخصصين من مختلف المجالات، وحضرها أكثر من 400 شخص من مرتبات الأمن العام، تنوعت بين دورات وبرامج ومخيمات تدريبية وورش عمل وجلسات حوارية، تناولت مواضيع متنوعة كالابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وإدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي.
--(بترا)
غ ح/ ف م/ف ق
29/11/2023 15:56:12
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