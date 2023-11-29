مالية الأعيان تبحث الوضع الاقتصادي مع الفريق الوزاري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، الوضع الاقتصادي مع الفريق الوزاري.

وقال رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر إن الاجتماع يأتي للاطلاع على الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية ومدى تأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية خاصة الطاقة والسياحة، ومعرفة الخطط البديلة للاستجابة، وتوقعات الموازنة للعام المقبل في ظل الأوضاع الحالية.

وتطرق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة خلال الاجتماع الى استجابة الفريق الوزاري من خلال اجتماع لبحث الوضع الحاصل ودراسة التأثير الاقتصادي، ووضع جميع الاحتمالات من حيث التوقعات في كلف الطاقة وتوريد الغاز وسلاسل التوريد، مشيرا الى أن مشروع الموازنة العامة يستجيب لاحتياجات المملكة في العام المقبل.

وأشار إلى أن الوضع مطمئن ولم يكن هناك أي إشكالية في الكلفة والتوريد، مؤكدا أن الناقل الوطني أولوية وطنية حيث أكد جلالة الملك أولوية المشروع.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن وضع الطاقة في المملكة مطمئن من ناحية التوريد، حيث جرى وضع خطط حول ملف الطاقة والاستجابة لإيجاد مصادر محلية للطاقة.

وقال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن التأثير على القطاع السياحي بسبب الأوضاع الحالية انعكس سلبا على التوقعات، والعمل مستمر عبر وضع خطط للترويج بشكل مكثف للسياحة إلى المملكة وعلى الرغم من التراجع في عدد السياح إلا أن الجهد مستغل حالياً في تطوير المواقع الأثرية، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجنة داخل الوزارة لإيجاد حلول لأي طارئ للتنسيق مع المؤسسات المعنية لتحفيز القطاع.

وأشار وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إلى أن الوضع التجاري للصادرات يجري من خلال بدائل، حيث جرى تغيير آلية التصدير والتوريد في العقبة، لذلك لا يوجد أي تأثير سلبي، والاستجابة للظروف جاءت عبر زيادة إنتاج المصانع المحلية والتوظيف فيها، ما اسهم في تعزيز المنتج المحلي والتخفيض من البطالة.

وبين أن المخزون الغذائي الاستراتيجي كاف من ناحية الاحتياطات، ولا يوجد هناك أي إشكالية في الواردات للمملكة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أن الخطة الموضوعة في المنح والمشاريع كانت سلسة وتمت كما هو متوقع لها ولم يكن هناك أي تأثير في الاتفاقيات نتيجة العلاقات الجيدة التي تنتهجها المملكة ومكانتها في المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن العمل مستمر حسب ما وضع في التمويل وما تم الاتفاق عليه في دعم المشاريع المرصودة بجميع القطاعات منها المياه ودعم الموازنة بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لدعم المملكة.

--(بترا)

وهـ /م ف/اح

29/11/2023 15:38:35