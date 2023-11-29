الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الثانية لمهرجان الأردن لأفلام الأطفال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 29 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت لجان التحكيم لمهرجان الأردن لأفلام الأطفال، بدورته الثانية، والذي تنظمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، الذي اختتمت فعالياته مساء أمس الثلاثاء في سينما الرينبو بعمان.
وبحسب لجنة تحكيم الكبار؛ فاز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل الفيلم السلوفاكي "رحلة إلى الأرض المسحورة" من إخراج بيتر بودينسكي، وجائزة أفضل فيلم قصير للفيلم الفرنسي "أمي تصب المطر" من إخراج أوغو دي فوكومبريه.
ونوهت اللجنة بالفيلم الأردني الروائي الطويل "سليم" من إخراج سنثيا مدانات، والفيلم الصيني "السوط الصغير"، والفيلم القصير "مدرسة شجرة عيد الميلاد" من إخراج أنستاسيا ماخلينا.
فيما منحت لجنة تحكيم الأطفال، جائزة أفضل فيلم قصير للفيلم المصري "راضية" من إخراج شيماء طافش، وتنويه خاص للفيلم الجزائري "إناس" من إخراج جمال باشا.
كما منح الجمهور من خلال التصويت؛ جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي طويل للفيلم الأردني "سليم" من إخراج سينثيا مدانات.
--(بترا)
م ت/رق
29/11/2023 15:26:03
MENAFN29112023000117011021ID1107511104
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