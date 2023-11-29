الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الثانية لمهرجان الأردن لأفلام الأطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 29 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت لجان التحكيم لمهرجان الأردن لأفلام الأطفال، بدورته الثانية، والذي تنظمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، الذي اختتمت فعالياته مساء أمس الثلاثاء في سينما الرينبو بعمان.

وبحسب لجنة تحكيم الكبار؛ فاز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل الفيلم السلوفاكي "رحلة إلى الأرض المسحورة" من إخراج بيتر بودينسكي، وجائزة أفضل فيلم قصير للفيلم الفرنسي "أمي تصب المطر" من إخراج أوغو دي فوكومبريه.

ونوهت اللجنة بالفيلم الأردني الروائي الطويل "سليم" من إخراج سنثيا مدانات، والفيلم الصيني "السوط الصغير"، والفيلم القصير "مدرسة شجرة عيد الميلاد" من إخراج أنستاسيا ماخلينا.

فيما منحت لجنة تحكيم الأطفال، جائزة أفضل فيلم قصير للفيلم المصري "راضية" من إخراج شيماء طافش، وتنويه خاص للفيلم الجزائري "إناس" من إخراج جمال باشا.

كما منح الجمهور من خلال التصويت؛ جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي طويل للفيلم الأردني "سليم" من إخراج سينثيا مدانات.

--(بترا)

م ت/رق

29/11/2023 15:26:03