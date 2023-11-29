الريادة النيابية تلتقي رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالرحيم المعايعة، أهمية لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية في العمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتذليل التحديات التي تواجهه.
وبين خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة التي عقدته اليوم الأربعاء، رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات أمجد صويص، دعم مجلس النواب للجهود التي تقوم بها الجمعية.
من جهته، أشار رئيس لجنة الريادة النيابية، هيثم زيادين، إلى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتحول الرقمي، لافتًا إلى دور الجمعية في تطوير وتقديم خدمات الرقمنة، ودعم قطاع صناعات تكنولوجيا المعلومات.
ودعا إلى إنشاء معهد لتدريب خريجي تخصص تكنولوجيا المعلومات، وتأهيلهم لدخول سوق العمل، مطالبا الجمعية بضرورة تزويد "الريادة النيابية" بكل المُقترحات والملاحظات حول التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، التي تحتاج إلى تعديل، لمواكبة التطور الحاصل بهذا القطاع.
من جانبه، قال صويص، إن الجمعية أُنشئت عام 2000، برعاية ملكية، لتطوير تكنولوجيا المعلومات، وإيجاد بيئة مُمكنة للقطاع.
وعرض لأبرز التحديات التي تواجه عمل الجمعية، كتعديل تشريعات وقوانين تعنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات، بهدف تطويره، مشيرًا إلى إدخال برامج تدريبية عبر الشركات التي تعمل في السوق.
وحضر الاجتماع النواب، هايل عياش، وغازي الذنبيات، ومجدي يعقوب، وفليحة الخضير، وعمر النبر.
--(بترا)
م خ/ن ح/رق
29/11/2023 15:01:26
MENAFN29112023000117011021ID1107511103
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