الريادة النيابية تلتقي رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالرحيم المعايعة، أهمية لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية في العمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتذليل التحديات التي تواجهه.

وبين خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة التي عقدته اليوم الأربعاء، رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات أمجد صويص، دعم مجلس النواب للجهود التي تقوم بها الجمعية.

من جهته، أشار رئيس لجنة الريادة النيابية، هيثم زيادين، إلى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتحول الرقمي، لافتًا إلى دور الجمعية في تطوير وتقديم خدمات الرقمنة، ودعم قطاع صناعات تكنولوجيا المعلومات.

ودعا إلى إنشاء معهد لتدريب خريجي تخصص تكنولوجيا المعلومات، وتأهيلهم لدخول سوق العمل، مطالبا الجمعية بضرورة تزويد "الريادة النيابية" بكل المُقترحات والملاحظات حول التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، التي تحتاج إلى تعديل، لمواكبة التطور الحاصل بهذا القطاع.

من جانبه، قال صويص، إن الجمعية أُنشئت عام 2000، برعاية ملكية، لتطوير تكنولوجيا المعلومات، وإيجاد بيئة مُمكنة للقطاع.

وعرض لأبرز التحديات التي تواجه عمل الجمعية، كتعديل تشريعات وقوانين تعنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات، بهدف تطويره، مشيرًا إلى إدخال برامج تدريبية عبر الشركات التي تعمل في السوق.

وحضر الاجتماع النواب، هايل عياش، وغازي الذنبيات، ومجدي يعقوب، وفليحة الخضير، وعمر النبر.

--(بترا)

م خ/ن ح/رق

29/11/2023 15:01:26