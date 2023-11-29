المعايطة يؤكد أهمية الشراكة بين الهيئة المستقلة للانتخاب والإعلام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أهمية الشراكة بين الهيئة والإعلام بمختلف أشكاله، والدور الذي يلعبه في التوعية والتثقيف الانتخابي وتشكيل الرأي العام.

وعرض المعايطة، لأهم المستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب ومساهمة هذه المستجدات في تمكين المرأة والشباب، ورفع نسبة مشاركتهم بالحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ضمن سلسلة لقاءات تشاورية تعقدها الهيئة مع شركاء العملية الانتخابية تحت عنوان "الإطار المرجعي لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب".

وقال إن الهيئة تواصل استعداداتها للتجهيز لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، حيث عملت على تحديث جداول الناخبين بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفقا لما ينص عليه قانون الهيئة.

وأضاف أن عدد الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة، قد يصل إلى 5 ملايين ناخب وناخبة حسب التحديث الأخير لجداول الناخبين، وأن الهيئة قامت بعملية المسح الميداني لمراكز الاقتراع والفرز في جميع محافظات المملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وعملت على توفير مراكز اقتراع تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل مشاركتهم في العملية الانتخابية ووصولهم الى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر.

وأشار إلى إقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بالصحفيين والإعلاميين بعد نشر مسودتها على الموقع الإلكتروني للهيئة، واستقبال الملاحظات من الجهات المعنية، وأن العمل جار على الانتهاء من التعليمات التنفيذية الخاصة بالمراقبين المحليين والدوليين.

وبين أن الهيئة أعدت دليلا تدريبيا للإعلاميين والصحفيين بهدف التوعية والتثقيف الانتخابي، والتعريف برؤية ورسالة الهيئة والإطارين العام والقانوني، والمصطلحات القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية، ومدونة السلوك والإجراءات الناظمة لعمل الصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة لتغطية الانتخابات.

بدورها، تناولت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، محاور تمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب وممارستها لحقها في الترشح والانتخاب، ومشاركتها بإدارة العملية الانتخابية في المستويات كافة.

وأضافت أن الهيئة بصدد عقد لقاءات مع لجنة المرأة في مجلسي الأعيان والنواب، ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجالس المحافظات.

--(بترا)

وهـ/ف ق/رق

29/11/2023 14:54:05