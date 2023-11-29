الرئيس الفلسطيني يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الثاني (بترا)- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وفرض الإرادة الدولية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود.

وقال في كلمة له بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، إن قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين، مطالبا بوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان والتمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن "المطلوب توفير الحماية الدولية العاجلة لشعب فلسطين وتحقيق العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة، وضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين".

وأكد أن "منظمة التحرير الفلسطينية رفضت المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية والحلول المجزوءة وحافظت على القرار الوطني المستقل والسيادة المطلقة لشعبنا على أرضه".

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي يضعنا على مفترق طرق: إما أن تنتصر فيها الإرادة الدولية أو إرادة الاحتلال في استدامة استعماره، مشيرا إلى أن فلسطين، كانت ولا زالت، الاختبار الحقيقي لنجاعة وديمومة المنظومة الدولية القائمة على القانون.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

29/11/2023 14:51:42