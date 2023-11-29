الرئيس الفلسطيني يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 تشرين الثاني (بترا)- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وفرض الإرادة الدولية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود.
وقال في كلمة له بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، إن قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين، مطالبا بوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان والتمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن "المطلوب توفير الحماية الدولية العاجلة لشعب فلسطين وتحقيق العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة، وضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين".
وأكد أن "منظمة التحرير الفلسطينية رفضت المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية والحلول المجزوءة وحافظت على القرار الوطني المستقل والسيادة المطلقة لشعبنا على أرضه".
وأوضح أن العدوان الإسرائيلي يضعنا على مفترق طرق: إما أن تنتصر فيها الإرادة الدولية أو إرادة الاحتلال في استدامة استعماره، مشيرا إلى أن فلسطين، كانت ولا زالت، الاختبار الحقيقي لنجاعة وديمومة المنظومة الدولية القائمة على القانون.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
29/11/2023 14:51:42
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