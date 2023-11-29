خطاب يفوز بجائزة الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة للرياضيين الأبطال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- فاز الرباع البارالمبي عبد الكريم خطاب بجائزة الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة للرياضيين الأبطال الحاصلين على الميدالية الذهبية مقرونة برقم عالمي.

وجاء فوز البطل العالمي خطاب بالجائزة بعد تنسيب من اللجنة البارالمبية الأردنية بعدما واصل إنجازاته العالمية والتي كان أخرها التتويج بذهبية رفع الأثقال لمنافسات وزن 88 كغم في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي اختتمت أخيرا في مدينة هانغتشو الصينية.

وسجل خطاب في الدورة رقما آسيويا جديدا بعدما تمكن من رفع 142 كغم.

يذكر أن خطاب يمتلك الرقم القياسي العالمي لوزن 97 كغم بعد أن رفع 255 كغم في بطولة فزاع الدولية التي جرت في أيلول 2022 وهو المصنف أول عالميا لجميع أوزان اللعبة حسب الاتحاد الدولي للعبة بينما يأتي بالمركز الثاني زميله بالمنتخب البطل عمر قرادة.

--(بترا)

خ خ/ف ق

29/11/2023 14:47:36