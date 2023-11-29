منظمة التعاون والتنمية: تفاقم الصراع في غزة قد يقوض الاقتصاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- حذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم الأربعاء، من أن تفاقم الحرب على قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، خفّضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2,9 بالمئة، فيما أبقت على توقعات العام المقبل دون تغيير.
وبينت المؤسسة التي تتخذ في باريس مقرا، "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن.
--(بترا)
رصد/ي ف/رق
29/11/2023 14:33:30
MENAFN29112023000117011021ID1107511098
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