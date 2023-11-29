منظمة التعاون والتنمية: تفاقم الصراع في غزة قد يقوض الاقتصاد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- حذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم الأربعاء، من أن تفاقم الحرب على قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، خفّضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2,9 بالمئة، فيما أبقت على توقعات العام المقبل دون تغيير.

وبينت المؤسسة التي تتخذ في باريس مقرا، "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن.

--(بترا)

رصد/ي ف/رق

29/11/2023 14:33:30