ارتفاع حجم المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بنسبة 34 %

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 34 بالمئة ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صدر عن وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء، بلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 372 مشروعا استثماريا، وان حجم العمالة المتوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى نحو 30 ألف فرصة عمل، حاز قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من تلك المشاريع.





وقالت الوزارة إن مشاريع التوسعة التي استفادت من القانون خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 430.5 مليون دينار بنسبة 49 بالمئة، وبحجم عمالة متوقعه حوالي 18 ألف فرصة عمل، بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 448 مليون دينار وبنسبة 51 بالمئة من حجم الاستثمارات، وبحجم عمالة متوقع ما يقارب 12 ألف فرصة عمل.

وأضافت أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت على قطاعات اقتصادية مختلفة، إذ حصدت الصناعة النصيب الأكبر، وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 64 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار 564.6 مليون دينار.

وبلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة 169.5 مليون دينار بنسبة 19بالمئة، بينما بلغ في قطاع السياحة 53.4 مليون دينار وبنسبة 6 بالمئة، وشكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالمستشفيات والمراكز الطبية، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات، الإنتاج الفني، النقل، البحث والتطوير) ما نسبته 11بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية.

وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال الفترة نفسها، بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خارج المناطق التنموية ما مجموعه 790.7 مليون دينار بنسبة 90 بالمئة من الاستثمارات الكلية، بعدد 323 مشروعا استثماريا، في حين بلغ حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية 87.8 مليون دينار بنسبة 10بالمئة من الاستثمارات الكلية وبعدد 49 مشروعا استثماريا.

--(بترا)





م م/م ف/ف ق

29/11/2023 13:50:41