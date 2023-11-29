السفير الفلسطيني يثمن رسالة الملك بمناسبة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا) صالح الخوالدة- ثمن السفير الفلسطيني في عمان عطاالله خيري عاليا مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني" الذي يصادف اليوم والتي اكد جلالته فيها ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة التي راح ضحيتها آلاف الاطفال والنساء والشيوخ.

وأشار السفير خيري في تصريحات لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء الى تأكيد جلالته أن "قيم الأديان السماوية كافة وقيمنا الإنسانية المشتركة ترفض بشكل قاطع قتل المدنيين وترويعهم"، مشيدا بمواقف جلالة الملك الحازمة تجاه الحرب العدوانية البشعة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية.

ورحب السفير الفلسطيني بدعوة جلالة الملك في رسالته السامية جميع دول العالم للتحرك من اجل وقف الحرب على غزة وفك الحصار وفتح المجال للمنظمات الانسانية لأداء مهامها وضمان ايصال المساعدات الطبية والاغاثية الكافية لسكان القطاع دون توقف، وحثه الدول المؤثرة على التوصل الى حل دائم يقوم على مبدأ "الدولتين" واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية

واعرب خيري عن تقديره البالغ لحرص جلالة الملك على استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في عملها وأداء مهامها وواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها، وضرورة تعاون المنظمات الدولية والانسانية معها لضمان تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ومناطق عملياتها الاخرى.

كما اثنى على دعوة جلالته المجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم لـ "الاونروا" لتمكينها من القيام بعملها وواجبها وتقديم خدماتها الصحية والتعليمية والاغاثية لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، وتحذير جلالته من ان اضعاف الوكالة او توقفها عن تقديم خدماتها سيضاعف الكارثة الانسانية في قطاع غزة وسيفاقم الاوضاع الانسانية في الضفة الغربية ومناطق الشتات.

وشدد السفير خيري على ضرورة تبني مواقف ودعوات جلالة الملك الرافضة لاعمال القتل والتدمير الاسرائيلية في قطاع غزة ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة والقطاع او العبث بوحدة الجغرافيا والديمغرافيا لقطاع غزة ومحاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

واكد السفير خيري تقدير الشعب الفلسطيني العميق لاعتبار جلالة الملك بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للاردن ، وتأكيد جلالته بأن الاردن سيواصل الوقوف الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة والعادلة غير القابلة للتصرف، وان الأردن سيستمر بالعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها ورعايتها من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

--(بترا)

ص خ/اح

29/11/2023 13:45:35