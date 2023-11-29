النواب: ردود الفعل العالمية تشكل دعما للقضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- محمود خطاطبة- أكد ممثلو الكتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، جعل الرأي العام العالمي يتعاطف مع القضية الفلسطينية، وأن المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها الكثير من العواصم العالمية دليل واضح على وحشية الاحتلال الغاصب.

جاء ذلك خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحكومي، لمناقشة آخر المستجدات بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلا عن استكمال مناقشة الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.

وأوضح أولئك النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول للرئيس عبدالرحيم المعايعة، أن ردود وتنديد واستنكار الرأي العام العالمي يشكل دعما للقضية الفلسطينية وللمقاومة على حد سواء، مشيرين إلى أن المقاومة الفلسطينية أثبتت أن جيش الاحتلال واهن، ومن السهولة ضربه في معاقله.

وأكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، موضحين أن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك مشرفة، ويشار إليها بالبنان، فجلالة الملك لا يدخر وقتا أو جهدا أو لقاء أو اجتماعا دوليا إلا ويؤكد فيه أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني عدوان إسرائيلي، مطالبا جلالته دوما بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات إلى الأهل في القطاع وبشكل مستدام.

وأشادوا بلغة الحزم التي اتخذها الأردن للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، من قبيل التلويح بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وبموقف الأردن الرسمي والشعبي تجاه الأهل في غزة، مجددين التأكيد أن القضية الفلسطينية كانت وما تزال وستبقى القضية المركزية بالنسبة للأردن.

كما وجه النواب التحية للأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية، على مرأى ومسمع العالم أجمع.

على صعيد آخر، استكمل مجلس النواب مناقشة الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.

وحولت النائب عبير الجبور سؤالها بشأن التنمية الاجتماعية إلى استجواب، كما حول النائب فراس العجارمة سؤاله بشأن "لماذا لم يتم أخذ إجراءات قانونية بحق الشركة الكورية، المنفذة لمشروع الصرف الصحي في لواء ناعور، للتأخر في تنفيذ العطاء وعدم اكتماله إلى استجواب.

كما حول النائب زينب البدول سؤالها حول إقليم البترا إلى استجواب، فيما اكتفى عدد من النواب بما ورد إليهم من أجوبة حكومية.

وأعلن رئيس المجلس احمد الصفدي عن رفع الجلسة بسبب عدم وجود نصاب، داعيا الأمانة العامة إلى تسجيل أسماء النواب الحضور.

--(بترا)

م خ/م ف/ ف ج



29/11/2023 13:28:14