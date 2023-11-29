النواب: ردود الفعل العالمية تشكل دعما للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- محمود خطاطبة- أكد ممثلو الكتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، جعل الرأي العام العالمي يتعاطف مع القضية الفلسطينية، وأن المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها الكثير من العواصم العالمية دليل واضح على وحشية الاحتلال الغاصب.
جاء ذلك خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحكومي، لمناقشة آخر المستجدات بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلا عن استكمال مناقشة الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.
وأوضح أولئك النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول للرئيس عبدالرحيم المعايعة، أن ردود وتنديد واستنكار الرأي العام العالمي يشكل دعما للقضية الفلسطينية وللمقاومة على حد سواء، مشيرين إلى أن المقاومة الفلسطينية أثبتت أن جيش الاحتلال واهن، ومن السهولة ضربه في معاقله.
وأكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، موضحين أن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك مشرفة، ويشار إليها بالبنان، فجلالة الملك لا يدخر وقتا أو جهدا أو لقاء أو اجتماعا دوليا إلا ويؤكد فيه أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني عدوان إسرائيلي، مطالبا جلالته دوما بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات إلى الأهل في القطاع وبشكل مستدام.
وأشادوا بلغة الحزم التي اتخذها الأردن للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، من قبيل التلويح بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وبموقف الأردن الرسمي والشعبي تجاه الأهل في غزة، مجددين التأكيد أن القضية الفلسطينية كانت وما تزال وستبقى القضية المركزية بالنسبة للأردن.
كما وجه النواب التحية للأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية، على مرأى ومسمع العالم أجمع.
على صعيد آخر، استكمل مجلس النواب مناقشة الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.
وحولت النائب عبير الجبور سؤالها بشأن التنمية الاجتماعية إلى استجواب، كما حول النائب فراس العجارمة سؤاله بشأن "لماذا لم يتم أخذ إجراءات قانونية بحق الشركة الكورية، المنفذة لمشروع الصرف الصحي في لواء ناعور، للتأخر في تنفيذ العطاء وعدم اكتماله إلى استجواب.
كما حول النائب زينب البدول سؤالها حول إقليم البترا إلى استجواب، فيما اكتفى عدد من النواب بما ورد إليهم من أجوبة حكومية.
وأعلن رئيس المجلس احمد الصفدي عن رفع الجلسة بسبب عدم وجود نصاب، داعيا الأمانة العامة إلى تسجيل أسماء النواب الحضور.
--(بترا)
م خ/م ف/ ف ج
29/11/2023 13:28:14
MENAFN29112023000117011021ID1107511094
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