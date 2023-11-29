بلدية غزة: الاحتلال يدمر مبنى الأرشيف المركزي والوثائق التاريخية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 تشرين الثاني(بترا)-أمجد الشوا- قالت مصادر فلسطينية إنه على الرغم من اتفاق التهدئة الإنسانية المؤقتة، قصفت قوات الاحتلال بقذيفة مدفعية، وأطلقت النار بشكل متقطع في شمال غربي مدينة غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
من جهة أخرى، قالت بلدية غزة إن قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية مبنى الأرشيف المركزي لبلدية غزة في ميدان فلسطين وسط المدينة، تسبب بتدمير وحريق كبير في المبنى، وإتلاف آلاف الوثائق التاريخية التي توثق تاريخ المدينة ومراحل تطورها العمراني.
وأوضحت البلدية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قصف المبنى وإتلاف موجوداته من الوثائق التاريخية والمهمة، بهدف إدخال المدينة في حالة من الفوضى، وتدمير كل ما يرمز إلى تاريخ المدينة وحضارتها، ولاسيما الأرشيف الذي يضم وثائق تاريخية يزيد عمرها عن 100 عام.
وأكدت البلدية أن استهداف الاحتلال للمنشآت المدنية والمرافق الخدماتية؛ يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤوليته ولجم الاحتلال، ووقف استهدافه للمدنيين والمنشآت المدنية.
وذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي دمر مختلف مناحي الحياة المدنية والإنسانية والمرافق الخدماتية في المدينة، والتسبب بمأساة إنسانية كبيرة في مختلف مناطق القطاع.
--(بترا)
أ ش/ف ج
29/11/2023 13:23:09
MENAFN29112023000117011021ID1107511093
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