بلدية غزة: الاحتلال يدمر مبنى الأرشيف المركزي والوثائق التاريخية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 تشرين الثاني(بترا)-أمجد الشوا- قالت مصادر فلسطينية إنه على الرغم من اتفاق التهدئة الإنسانية المؤقتة، قصفت قوات الاحتلال بقذيفة مدفعية، وأطلقت النار بشكل متقطع في شمال غربي مدينة غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهة أخرى، قالت بلدية غزة إن قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية مبنى الأرشيف المركزي لبلدية غزة في ميدان فلسطين وسط المدينة، تسبب بتدمير وحريق كبير في المبنى، وإتلاف آلاف الوثائق التاريخية التي توثق تاريخ المدينة ومراحل تطورها العمراني.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قصف المبنى وإتلاف موجوداته من الوثائق التاريخية والمهمة، بهدف إدخال المدينة في حالة من الفوضى، وتدمير كل ما يرمز إلى تاريخ المدينة وحضارتها، ولاسيما الأرشيف الذي يضم وثائق تاريخية يزيد عمرها عن 100 عام.

وأكدت البلدية أن استهداف الاحتلال للمنشآت المدنية والمرافق الخدماتية؛ يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤوليته ولجم الاحتلال، ووقف استهدافه للمدنيين والمنشآت المدنية.

وذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي دمر مختلف مناحي الحياة المدنية والإنسانية والمرافق الخدماتية في المدينة، والتسبب بمأساة إنسانية كبيرة في مختلف مناطق القطاع.

--(بترا)

أ ش/ف ج

29/11/2023 13:23:09