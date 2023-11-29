ورشة لتحسين فرص دمج الطلبة ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان-29 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جمعية مهارات لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة أمس الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع قسم التعليم الخاص/مديرية تربية لواء البتراء، ورشة تدريبية حول "تحسين فرص دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية"، استكمالا لتوصيات الجلسة الحوارية في تموز الماضي.
وافتتح مدير التربية والتعليم للواء البتراء الدكتور عماد السفاسفة، الورشة بكلمة ركز فيها على نهج وزارة التربية والتعليم، وسعيها لتوفير الفرص المناسبة لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة.
واستعرضت المعلمة روضة النصرات، آلية إنشاء غرف المصادر وأهميتها في المدارس، فيما أوضحت الأخصائية مريم الخلايفة، دور الفريق متعدد الاختصاصات، وأهميته في تأهيل الطلبة في المدارس، فضلا عن عرض قصة نجاح دمج أحد الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية في مدرسة أروى بنت عبد المطلب الأساسية.
وتحدثت رئيسة جمعية مهارات لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة ثروة أبو درويش، عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي كفل حق التعليم للطلبة.
وعرضت أبو درويش، لأسس النجاح والإكمال والرسوب، وتحديدا المواد والبنود المتعلقة بتقييم الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، والتعميمات الصادرة عن الوزارة التي تضمن قبولهم وتهيئة الترتيبات التيسيرية، لتحقيق الدمج في المدارس.
وفي نهاية الورشة، كرم الدكتور السفاسفة، القائمين على الورشة.
--(بترا)
ب ن/أ م
29/11/2023 13:14:53
MENAFN29112023000117011021ID1107511091
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