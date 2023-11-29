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ورشة لتحسين فرص دمج الطلبة ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية

11/29/2023 2:33:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان-29 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جمعية مهارات لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة أمس الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع قسم التعليم الخاص/مديرية تربية لواء البتراء، ورشة تدريبية حول "تحسين فرص دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية"، استكمالا لتوصيات الجلسة الحوارية في تموز الماضي.
وافتتح مدير التربية والتعليم للواء البتراء الدكتور عماد السفاسفة، الورشة بكلمة ركز فيها على نهج وزارة التربية والتعليم، وسعيها لتوفير الفرص المناسبة لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة.
واستعرضت المعلمة روضة النصرات، آلية إنشاء غرف المصادر وأهميتها في المدارس، فيما أوضحت الأخصائية مريم الخلايفة، دور الفريق متعدد الاختصاصات، وأهميته في تأهيل الطلبة في المدارس، فضلا عن عرض قصة نجاح دمج أحد الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية في مدرسة أروى بنت عبد المطلب الأساسية.
وتحدثت رئيسة جمعية مهارات لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة ثروة أبو درويش، عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي كفل حق التعليم للطلبة.
وعرضت أبو درويش، لأسس النجاح والإكمال والرسوب، وتحديدا المواد والبنود المتعلقة بتقييم الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، والتعميمات الصادرة عن الوزارة التي تضمن قبولهم وتهيئة الترتيبات التيسيرية، لتحقيق الدمج في المدارس.
وفي نهاية الورشة، كرم الدكتور السفاسفة، القائمين على الورشة.
--(بترا)
ب ن/أ م
29/11/2023 13:14:53

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