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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان

11/29/2023 2:33:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الثاني (بترا)- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيمي عين السلطان وعقبة جبر في مدينة أريحا.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا من عدة محاور، وداهمت مخيم عقبة جبر برفقة جرافة عسكرية، واقتحمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، كما اقتحمت مخيم عين السلطان وتمركزت وسط أحد أحيائه.
واندلعت مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح مختلفة.
--(بترا)
م . ف /اص/ ف ج
29/11/2023 13:11:03

MENAFN29112023000117011021ID1107511090

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