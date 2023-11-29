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الإعلان عن موسم مجمع اللغة العربية الحادي والأربعين

11/29/2023 2:33:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - يعقد مجمع اللغة العربية الأردني، موسمه الحادي والأربعين لهذا العام، تحت عنوان: "القدس في الشعر العربي الحديث"، وذلك يوم 12 شهر كانون الأول المقبل، في مقره الكائن بجوار مسجد الجامعة الأردنية.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن إدارة المجمع، يسعى الموسم الجديد للتأكيد على قدسية مدينة القدس ورمزيتها المكثفة التي تصنع المعجزات في النفوس، ودورها في توحيد الأمة، ودور الشعر في ترسيخ هذه المعاني، ضمن عدة محاور، أهمها: "قدسية المكان ورمزيته"، و"المسجد الأقصى"، و"القدس ووحدة الأمة"، و"القدس ونضال المرأة".
ويشارك في جلسة الموسم، نخبة من المستكتبين من الأردن وخارجه، أبرزهم الدكتور إبراهيم السعافين، والدكتور محمد حور من أعضاء المجمع، والدكتور زياد الزعبي من جامعة اليرموك، والدكتور زهير عبيدات من الجامعة الهاشمية، والدكتور نارت قاخون من جامعة آل البيت.
ويشارك من خارج الأردن، الدكتور محمد العاني، من المجمع العلمي العراقي.
--(بترا)
م خ/أ م/ ف ج
29/11/2023 13:07:03

MENAFN29112023000117011021ID1107511089

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