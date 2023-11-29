الإعلان عن موسم مجمع اللغة العربية الحادي والأربعين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - يعقد مجمع اللغة العربية الأردني، موسمه الحادي والأربعين لهذا العام، تحت عنوان: "القدس في الشعر العربي الحديث"، وذلك يوم 12 شهر كانون الأول المقبل، في مقره الكائن بجوار مسجد الجامعة الأردنية.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن إدارة المجمع، يسعى الموسم الجديد للتأكيد على قدسية مدينة القدس ورمزيتها المكثفة التي تصنع المعجزات في النفوس، ودورها في توحيد الأمة، ودور الشعر في ترسيخ هذه المعاني، ضمن عدة محاور، أهمها: "قدسية المكان ورمزيته"، و"المسجد الأقصى"، و"القدس ووحدة الأمة"، و"القدس ونضال المرأة".
ويشارك في جلسة الموسم، نخبة من المستكتبين من الأردن وخارجه، أبرزهم الدكتور إبراهيم السعافين، والدكتور محمد حور من أعضاء المجمع، والدكتور زياد الزعبي من جامعة اليرموك، والدكتور زهير عبيدات من الجامعة الهاشمية، والدكتور نارت قاخون من جامعة آل البيت.
ويشارك من خارج الأردن، الدكتور محمد العاني، من المجمع العلمي العراقي.
--(بترا)
م خ/أ م/ ف ج
29/11/2023 13:07:03
MENAFN29112023000117011021ID1107511089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.