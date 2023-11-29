فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بدير علا غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بدير علا غداً
التاريخ
11/29/2023 2:33:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار 29 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء دير علا غدا الخميس، لإجراء الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الفصل الذي يستمر من 9 صباحا وحتى 3:30 عصرا، يشمل أجزاء من مناطق العارضة، وغور كبد، وتفرع مروان الحمود، وتفرع أم حماد وفنوش، والأشغال العامة في فنوش وميسرا وداميا وام حماد ومثلث المصري ومصنع البولسترين ومصنع الترافرتين والسماد العضوي ومبنى بلدية العارضة.
--(بترا)
أ غ /م ف/ف ج
29/11/2023 13:05:50
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