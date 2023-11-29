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دخول 242 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة من معبر رفح

11/29/2023 2:33:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 29 تشرين الثاني (بترا)- دخلت 242 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
كما دخل إلى القطاع 7 شاحنات وقود محملة بـ129 ألف لتر من السولار و80 ألف لتر من الغاز المنزلي إلى القطاع.
وقالت جمعية الهلال الأحمر المصري، إنها سلمت نحو 1814 شاحنة إلى قطاع غزة حتى يوم السبت الماضي مقدمة من 11 منظمة و34 دولة، بالإضافة إلى 195 طائرة، فيما بلغت الإمدادات الطبية نحو 357 شاحنة، علاوة على 1143 شاحنة مواد غذائية و314 شاحنة مواد إغاثة.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
29/11/2023 13:02:46

MENAFN29112023000117011021ID1107511087

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