دخول 242 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة من معبر رفح

دخول 242 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة من معبر رفح
التاريخ
11/29/2023 2:33:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 29 تشرين الثاني (بترا)- دخلت 242 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
كما دخل إلى القطاع 7 شاحنات وقود محملة بـ129 ألف لتر من السولار و80 ألف لتر من الغاز المنزلي إلى القطاع.
وقالت جمعية الهلال الأحمر المصري، إنها سلمت نحو 1814 شاحنة إلى قطاع غزة حتى يوم السبت الماضي مقدمة من 11 منظمة و34 دولة، بالإضافة إلى 195 طائرة، فيما بلغت الإمدادات الطبية نحو 357 شاحنة، علاوة على 1143 شاحنة مواد غذائية و314 شاحنة مواد إغاثة.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
29/11/2023 13:02:46
MENAFN29112023000117011021ID1107511087
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