أحمد فؤاد سليم: تعلمنا من الشعب الفلسطيني الصمود ولن تنساه الإنسانية

MENAFN - Youm7) قال الفنان أحمد فؤاد سليم في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن شعب فلسطين شعب عظيم تعلمنا منه العبرة والتقوى والصمود والرجولة، متابعا: "إن شاء الله نصر الله قريب، وهينصرهم على أعدائهم، فشعب فلسطين صابر من 75 سنة، بيكافح وبيقول الحمد لله".وأضاف في تصريح خاص لـ "اليوم السابع": "شعب فلسطين الإنسانية مش هتنساه،ربنا ينصره ويوفقه، ومانسمعش كلام خايب اللي بيتقال هنا وهناك لأنه بلا معنى، الصورة بتبين الحقيقة، والصمود والكفاح واضح دون لبس، فهو شعب يدافع عن وطنه ويحترم إنسانيته بقاله 75 سنة بيدافع عن وجوده وميأسش ولا سلم، ومش هيسلم، بإذن الله ربنا معاهم ويوفقهم دايما وينصرهم".ويوافق اليوم 29 نوفمبر، اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، ويجسد اليوم ذكرى فضيحة التقسيم المجحف للأراضى الفلسطينية فى القرار 181 بالأمم المتحدة، لصالح عصابة الحركة الصهيونية فى عام 1947، القرار الذى تم رفضه عربيا، وكانت مصر على رأس تلك الدول، فمنذ الوهلة الأولى للمساعى العالمية التي تستهدف ضياع الحق الفلسطيني، كانت الدولة المصرية تقف بالمرصاد، جهود استمرت مع تعاقب الرؤساء المصريين حتى يومنا هذا فى مواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية.

وعلى مدار أكثر من 5 عقود، لعبت مصر

دورا تاريخيا وملهما للعديد من البلدان فى القضية الفلسطينية، كما نجحت فى رفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين فى حروب ست شنتها إسرائيل تساقط فيها عددا كبيرا من الشهداء الفلسطينيين.

منذ عام 2008، لعبت القاهرة دور الوسيط بين طرفى الصراع، فى حروب سنوات (2008، 2012، 2014، 2021، 2022 ، 2023)، فخلال حرب "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية وبذلت مصر جهودا حثيثة مع جميع الأطراف لمنع انفجار الموقف آنذاك، وفى حرب "عامود السحاب" عام 2012 نجحت مصر للتوصل لهدنة من خلال لعب دور الوسيط بين إسرائيل والفصائل، وفى عام 2014 تم وقف العــدوان الإسرائيلي بموجــب مبــادرة مصريــة. وعقـد مؤتمـر إعـادة إعمـار غـزة فـي القاهـرة برعايـة الرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي ومشـاركة 50 منظمـة وحكومـة، حيـث تعهـدت الـدول المشـاركة بتقديـم 4.5 مليـارات دولار للفلسـطينيين.

وخلال حرب عام 2021، توصلت الجهود المصرية لوقـف إطلاق النــار، وشـهد يـوم 18مايـو إطـلاق الرئيـس عبدالفتــاح السيسـى مبـادرة إعـادة إعمـار قطـاع غـزة مـن خـلال تخصيـص 500 مليـون دولار لإعـادة إعمـار القطـاع، بمشـاركة شـركات مصريـة، ليتنفـس قطـاع غـزة الصعـداء بعـد العـدوان الإسرائيلي الغاشـم الـذى خلـف دمـارا كبيرا. وخلال مواجهات أغسطس 2022، لعبت القاهرة دورا كبيرا فى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في قطاع غزة، كما بذلت جهودها للإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل العواودة ونقله للعلاج، كما عملت على الإفراج عن الأسير بسام السعدي.

فضلا عن نجاحها بامتياز فى انجاز صفقتين لتبادل الأسري والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، فى مقدمتها صفقة الجندى الأسير جلعاد شاليط عام 2011، الذى تم مبادلته بأكثر من 1000 فلسطيني، بعد 5 سنوات من أسره وفشل المخابرات الإسرائيلية فى العثور على مكانه ورضوخها لصفقة من أجل استعادته. وصفقة تبادل المحتجزين خلال عدوان 2023، ولاتزال تواصل جهود الوقف الكامل لإطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بعد تمديد هدنة إنسانية فى القطاع لمدة 6 أيام.