نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان أحمد الخليلى وتقدم العزاء لأسرته

MENAFN - Youm7) نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان أحمد الخليلى الذى رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، حيث قالت النقابة فى بيان لها :"تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان أحمد الخليلي، وتتقدم النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".غيب الموت الفنان السيناوى أحمد الخليلى، أحد ابرز الوجوه الفنية بسيناء،وأعلنت اسرة الفنان أحمد الخليلى وفاته بالقاهرة عن عمر يناهز الـ 80 عاما، وتم تشييع جثمانة من مسجد الرفاعى بالعريش مساء اليوم الاربعاء وعقبه تلقى العزاء فى ديوان العائلة.

ونعى الأدباء والفنانين بشمال سيناء

الراحل احمد الخليلى، وقال

المخرج السيناوى مجدى الشريف "الفنان والكاتب والسيناريست والمخرج المسرحي احمد الخليلى

قضى سنوات من العطاء حتى آخر اللحظات، وسيظل أسمه يتردد معنا لما قدم للمسرح والتليفزيون والإذاعة ولجيل كبير من شباب الفن بسيناء خاصة ومصر والوطن العربى عامة".

وفى حديث سابق لـ "اليوم السابع" سرد الفنان أحمد الخليلى جانبا من

مسيرته فى عالم الفن، موضحا انه ممثل وسيناريست، بدايته كانت من مدرسته الابتدائية واسمها " الرفايعة " وسط العريش من خلال مسرح بسيط، و نمى موهبته فى المرحلة الثانوية والجامعية بعد انتقال والده للعمل فى محافظة الإسماعيلية، حيث أتيحت له فرص المشاركة فى فرق المسرح وتنمية مواهب الرسم والرياضة والقيام بنشاط التمثيل حتى أصبح نجم بفرقة " أحمد حسن الشرقاوى"، أحد مشاهير الاسماعيلية فنيا فى ذلك الوقت، وشارك فى أول عمل مسرحى لاقى شهرة على مستوى الدولة وكان بعنوان " بنت الأكابر"

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اضاف انه بعد تخرجه من جامعة القاهرة عمل فى مشروع السد العالى بوظيفة مهندس مساحة فى أسوان وهناك خصص جزء من وقته للمسرح، وكون فرقة مسرحية بنادى مصانع كيما، ولفت هذا اهتام نجوم المسرح فى القاهرة الذين بدأوا فى استقطابه فكانت مشاركته فى مسرحية " بير القمح"، وكان لهذا الدور وأدوارا مسرحية اخرى صدى حتى ان كثيرين طالبوه بالتواجد فى القاهرة على رأسهم

الكاتب

المسرحى " نعمان عاشور".

وقال ان مسيرته الفنية فى القاهرة، كانت وراء اختياره ضمن فريق الفنانين المشاركين فى رفع العلم المصرى فوق مدينة العريش بعد تحريرها، والذى ضم كثيرا من النجوم وقتها بينهم فؤاد المهندس والسيد الملاح، واختاره اللواء يوسف صبرى أبو طالب محافظ شمال سيناء وقتها لتشكيل المسرح السيناوى ، وبدأ تكوين أول فرقة مسرحية

بالعريش رسميا عام 1980، واعتمد على نواتها من فنانين ممن تم اكتشاف مواهبهم فى المهجر من الشباب العائدين لمدينتهم العريش بعد تحريرها .