ياسمين رئيس .. هكذا دعمت أهالى غزة وكشفت عن أصولها الفلسطينية (صور)

(MENAFN
- Youm7) ياسمين رئيس شغلت الجمهور ومتابعى صفحات السوشيال في الساعات الماضية، بعدما كشفت عن أصولها الفلسطينية، إذ إن والدها فلسطيني الأصل وولد في يافا، ويأتي ذلك بعدما نشرت ياسمين عبر ستوري حسابها بموقع إنستجرام صورة جواز سفر فلسطيني، من أجل دعم الفلسطينيين، ويأتي ذلك بعدما نشرت
ياسمين رئيس قبل 3 سنوات عددا من الصور لمدينة يافا الفلسطينية، مؤكدة أن والد أبوها عاش هنا وأيضا ولد أبوها".
ياسمين رئيس تنشر جواز سفرها الفلسطينى
ياسمين رئيس حرصت منذ بدء الحرب على فلسطين وتحديداً في قطاع غزة، على تسخير حسابها بموقع إنستجرام لدعمهم وعرض القضية الفلسطينية وذلك من خلال نشر ما يحدث والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى، كما أنه منذ بدء الحرب لم تنشر ياسمين أي منشور خاص بالعمل أو صور شخصية طوال الستة أسابيع الماضية.
منشور ياسمين رئيس عن مدينة يافا منذ 3 سنوات
أحدث أعمال ياسمين رئيس
وفى سياق آخر، قاربت ياسمين رئيس على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "الفستان الأبيض" الذى يشاركها في بطولته أسماء جلال وأحمد خالد صالح وتأليف وإخراج جيلان عوف، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.
وظهرت ياسمين رئيس كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل "نصى التانى" مع على ربيع والذى تم عرضه مؤخراً، والعمل يشارك في بطولته محمود البزاوى ومحمد محمود وسلوى عثمان وإيمان سيد وياسمين عمر وإخراج عمرو صلاح، وشارك كضيوف شرف خلال الحلقات كلاً من: ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، أسماء أبو اليزيد، رنا رئيس، وفاء عامر، ثراء جبيل، جيلان علاء.
وقدمت ياسمين رئيس آخر أعمالها في السينما، فيلم "أنا لحبيبي" الذى عرض في موسم عيد الحب الماضى، وشارك في بطولة الفيلم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.
ياسمين رئيس
الفنانة ياسمين رئيس
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