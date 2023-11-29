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ياسمين رئيس .. هكذا دعمت أهالى غزة وكشفت عن أصولها الفلسطينية (صور)

11/29/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Youm7) ياسمين رئيس شغلت الجمهور ومتابعى صفحات السوشيال في الساعات الماضية، بعدما كشفت عن أصولها الفلسطينية، إذ إن والدها فلسطيني الأصل وولد في يافا، ويأتي ذلك بعدما نشرت ياسمين عبر ستوري حسابها بموقع إنستجرام صورة جواز سفر فلسطيني، من أجل دعم الفلسطينيين، ويأتي ذلك بعدما نشرت
ياسمين رئيس قبل 3 سنوات عددا من الصور لمدينة يافا الفلسطينية، مؤكدة أن والد أبوها عاش هنا وأيضا ولد أبوها".


ياسمين رئيس تنشر جواز سفرها الفلسطينى


ياسمين رئيس حرصت منذ بدء الحرب على فلسطين وتحديداً في قطاع غزة، على تسخير حسابها بموقع إنستجرام لدعمهم وعرض القضية الفلسطينية وذلك من خلال نشر ما يحدث والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى، كما أنه منذ بدء الحرب لم تنشر ياسمين أي منشور خاص بالعمل أو صور شخصية طوال الستة أسابيع الماضية.


منشور ياسمين رئيس عن مدينة يافا منذ 3 سنوات


أحدث أعمال ياسمين رئيس

وفى سياق آخر، قاربت ياسمين رئيس على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "الفستان الأبيض" الذى يشاركها في بطولته أسماء جلال وأحمد خالد صالح وتأليف وإخراج جيلان عوف، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

وظهرت ياسمين رئيس كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل "نصى التانى" مع على ربيع والذى تم عرضه مؤخراً، والعمل يشارك في بطولته محمود البزاوى ومحمد محمود وسلوى عثمان وإيمان سيد وياسمين عمر وإخراج عمرو صلاح، وشارك كضيوف شرف خلال الحلقات كلاً من: ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، أسماء أبو اليزيد، رنا رئيس، وفاء عامر، ثراء جبيل، جيلان علاء.

وقدمت ياسمين رئيس آخر أعمالها في السينما، فيلم "أنا لحبيبي" الذى عرض في موسم عيد الحب الماضى، وشارك في بطولة الفيلم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.


ياسمين رئيس

الفنانة ياسمين رئيس





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